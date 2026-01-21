21 जनवरी 2026,

बुधवार

अजमेर

‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का संबोधन

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर विषय विवेचन कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर सभागार में चल रहा है।

अजमेर

image

Arvind Rao

Jan 21, 2026

Stree Deh Se Aage

Stree Deh Se Aage

Street Body Se Age Program Ajmer: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बुधवार को अजमेर में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर विचार-मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर सभागार में विषय-विवेचन हो रहा है।


बता दें कि कार्यक्रम में अजमेर और आसपास की महिलाओं समेत शहर के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ‘स्त्री: देह से आगे’ किताब पर संबोधन दे रहे हैं।

Updated on:

21 Jan 2026 12:09 pm

Published on:

21 Jan 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का संबोधन

