‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का संबोधन

Street Body Se Age Program Ajmer: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बुधवार को अजमेर में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर विचार-मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर सभागार में विषय-विवेचन हो रहा है।