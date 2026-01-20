20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Patrika Keynote: सूचनाएं नहीं तो जीवन अंधकारमय, निष्पक्षता ही सच्ची पत्रकारिता- अरुणा रॉय

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राॅय ने कहा कि कर्पूरचंद कुलिश और पत्रिका से मेरा पुराना नाता है। जब गांव-ढाणी में कोई अखबार नहीं था, सिर पर घड़ा रखकर पानी लाना पड़ता था, तब पत्रिका प्रहरी के रूप में खड़ा मिलता था।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Jan 20, 2026

Patrika-Key Note Program, Patrika-Key Note Program in Ajmer, Patrika-Key Note Program in Rajasthan, Social Activist Aruna Roy, Gulab Kothari, MLA Anita Bhadel, Vice Chancellor Prof. Suresh Agarwal, Former Lokayukta SS Kothari, पत्रिका-की नोट कार्यक्रम, पत्रिका-की नोट कार्यक्रम इन अजमेर, पत्रिका-की नोट कार्यक्रम इन राजस्थान, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, गुलाब कोठारी, विधायक अनिता भदेल, कुलगुरु प्रो. सुरेश अग्रवाल, पूर्व लोकायुक्त एसएस कोठारी, अजमेर न्यूज

पत्रिका-की नोट कार्यक्रम में मौजूद प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और विधायक अनिता भदेल।

अजमेर। सूचना का अधिकार लोकतंत्र की जड़ है। सूचनाएं नहीं होंगी तो जीवन अंधकारमय होगा। किसी से पूछकर और उसकी सहमति से सूचना मांगनी पड़े तो यह पत्रकारिता के लिए बड़ी चुनौती है। चाहे कोई तकलीफ में रहे, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता सदैव बनी रहनी चाहिए।

यह बात मैग्सेसे अवार्ड विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूरचंद कुलिश की जन्मशती शताब्दी वर्ष के तहत मंगलवार को मित्तल मॉल के होटल सरोवर पोर्टिको में आयोजित लोकतंत्र और मीडिया विषयक पत्रिका-की नोट कार्यक्रम में कही।

लोकतंत्र में सूचना की बहुत अहमियत

रॉय ने कहा कि लोकतंत्र में सूचना की बहुत अहमियत है। ब्यावर से शुरू हुई सूचना के अधिकार की लड़ाई कई संघर्षों के बाद कानून बनी। जनता के हक और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकार मांगना आसान नहीं था, लेकिन सूचना का अधिकार सबसे सशक्त कानून बना। इसने दुनिया को आश्चर्य चकित किया। लोकतंत्र और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। बदलते दौर में अब डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल लाया गया है। इसमें किसी की व्यक्तिगत सहमति, अनुमति के बिना सूचना लेना संभव ही नहीं है। इससे लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही कैसे होगी? जब ऐसा कानून होगा तो पत्रकारिता कैसे आगे बढ़ेगी। ऐसे में हमारी नैतिक भूमिका बहुत अहम है। पूर्व लोकायुक्त एसएस कोठारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

संस्कृति को बनाए रखने का दायित्व है पत्रकारिता : कोठारी

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी ने कहा कि संस्कृति को बनाए रखने का दायित्व पत्रकारिता है। पत्रकार और साधु सदैव समाज को देने वाले होते हैं। वह कुछ मांगते नहीं हैं। पत्रकारिता संवाद का क्षेत्र है। अभिव्यक्ति की इच्छा, मन, बुद्धि से नहीं आत्मा से होती है। संवाद आत्मा से होता है। उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई का ध्येय पेट भरने और नौकरी तक सीमित हो गया है। कृत्रिम दौर में इंटेलीजेंस भी आर्टिफिशियल हो गई है। मीडिया का पेड़ बनने के लिए जमीन में गड़ना होगा। बीज जमीन में नहीं होगा तो अच्छा पेड़ कभी नहीं बन सकता है।

'पत्रिका प्रहरी के रूप में खड़ा रहा है'

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राॅय ने कहा कि कर्पूरचंद कुलिश और पत्रिका से पुराना नाता है। जब गांव-ढाणी में कोई अखबार नहीं था, सिर पर घड़ा रखकर पानी लाना पड़ता था, तब पत्रिका प्रहरी के रूप में खड़ा मिलता था। सामाजिक सरोकारों और जनता से जुड़े आंदोलन में पत्रिका सदैव खड़ा रहा है।

विधायक भदेल ने कहा कि वह चौथी कक्षा से पत्रिका पढ़ रही हैं। खबरों में निष्पक्षता और स्पष्टवादिता इसका आधार है। कुलगुरु प्रो. सुरेश अग्रवाल ने भी पत्रिका के अमृतम जलम और अन्य सामाजिक अभियानों को जनजागरण का माध्यम बताया। पूर्व लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने कहा, राजस्थान पत्रकारिता मूल्य आधरित पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहा है।

मीडिया का कार्य लोकतंत्र को परिष्कृत करना: भदेल

अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने कहा कि समाज में नेरेटिव गढ़े जाते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों के प्रति हमें सजग होना चाहिए। मीडिया का कार्य लोकतंत्र को परिष्कृत करना है। इसमें निष्पक्षता और स्पष्टता बहुत आवश्यक है।

सूचना सिर्फ ज्ञान नहीं जीवन का दृष्टिकोण: प्रो. अग्रवाल

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सूचना सिर्फ ज्ञान नहीं जीवन का दृष्टिकोण है। मीडिया सत्ता के कार्यों का आकलन करते हुए चुनौती दे, पर समाज से विमुख नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज के साथ पत्रकारिता का कर्त्तव्य राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए।

तथ्यों की जांच और विश्लेषण जरूरी: पूर्व लोकायुक्त कोठारी

पूर्व लोकायुक्त एस.एस.कोठारी ने कहा कि डिजिटल युग में सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो रहा है। लेकिन तथ्यों की जांच और विश्लेषण बहुत जरूरी है। मीडिया को खबरों के साथ सामाजिक परिवेश का सजग प्रहरी बनना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की निगरानी के दायित्व के साथ स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण की जिम्मेदारी भी है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान SOG की बड़ी कार्रवाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली का खुलासा, RSSB टेक्निकल हेड सहित 5 गिरफ्तार
जयपुर
Rajasthan SOG, Rajasthan Staff Selection Board, Government Recruitment Exam Scam, Government Recruitment Exam Scam in Rajasthan, Recruitment Exam Scam, RSSB Technical Head Arrested, OMR Seat Scam, OMR Seat Scam in Rajasthan, Recruitment Exam OMR Seat Scam, Jaipur News, Rajasthan News, राजस्थान एसओजी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सरकारी भर्ती परीक्षा घोटाला, राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षा घोटाला, भर्ती परीक्षा घोटाला, RSSB तकनीकी प्रमुख गिरफ्तार, ओएमआर सीट घोटाला, ओएमआर सीट घोटाला इन राजस्थान, भर्ती परीक्षा ओएमआर सीट घोटाला, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 09:53 pm

Published on:

20 Jan 2026 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Patrika Keynote: सूचनाएं नहीं तो जीवन अंधकारमय, निष्पक्षता ही सच्ची पत्रकारिता- अरुणा रॉय

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Keynote: अजमेर में ‘पत्रिका की-नोट’, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम होगा कल

patrika key note
अजमेर

राजस्थान: बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बड़ी चोरी, 2 लॉकर तोड़कर 100 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी ले उड़े चोर

Ajmer Sawar Big Theft at Bank of Baroda
अजमेर

अजमेर में ट्रक में क्रूरता से भरे थे 23 गोवंश, दम घुटने से 6 की मौत, चालक हुआ फरार

अजमेर

Ajmer News: नवविवाहिता की कमरे में संदिग्ध हालात में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

अजमेर

Ajmer Crime: तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करने पर शराबी पिता का तांडव, पुत्र-पुत्री और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा

जानलेवा हमले में घायल परिजन, पत्रिका फोटो
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.