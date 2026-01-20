Patrika Keynote: सूचनाएं नहीं तो जीवन अंधकारमय, निष्पक्षता ही सच्ची पत्रकारिता- अरुणा रॉय

रॉय ने कहा कि लोकतंत्र में सूचना की बहुत अहमियत है। ब्यावर से शुरू हुई सूचना के अधिकार की लड़ाई कई संघर्षों के बाद कानून बनी। जनता के हक और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकार मांगना आसान नहीं था, लेकिन सूचना का अधिकार सबसे सशक्त कानून बना। इसने दुनिया को आश्चर्य चकित किया। लोकतंत्र और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। बदलते दौर में अब डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल लाया गया है। इसमें किसी की व्यक्तिगत सहमति, अनुमति के बिना सूचना लेना संभव ही नहीं है। इससे लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही कैसे होगी? जब ऐसा कानून होगा तो पत्रकारिता कैसे आगे बढ़ेगी। ऐसे में हमारी नैतिक भूमिका बहुत अहम है। पूर्व लोकायुक्त एसएस कोठारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।