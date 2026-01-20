Patrika Keynote: अजमेर में पत्रिका की-नोट आज, QR कोड स्कैन करके देख सकते हैं सीधा प्रसारण

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय व महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सुरेश चन्द अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। पत्रिका की-नोट के इस आयोजन में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे।