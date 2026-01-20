20 जनवरी 2026,

मंगलवार

अजमेर

Patrika Keynote: अजमेर में पत्रिका की-नोट आज, QR कोड स्कैन करके देख सकते हैं सीधा प्रसारण

'Stree Deh Se Aage' Programme: बुधवार सुबह 10.30 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री:देह से आगे’ पर विषय विवेचन कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कालेज के अम्बेडकर सभागार में होगा।

अजमेर

image

Akshita Deora

Jan 20, 2026

Patrika Keynote

फोटो: पत्रिका

Patrika Keynote In Ajmer: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मंगलवार को अजमेर में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन किया जाएगा।

अपराह्न 3 बजे आगरा गेट स्थित मित्तल माल में होटल सरोवर पोर्टिको में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी देंगे।

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय व महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सुरेश चन्द अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। पत्रिका की-नोट के इस आयोजन में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे।

‘स्त्री:देह से आगे’ पर विषय विवेचन कल

वहीं बुधवार सुबह 10.30 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री:देह से आगे’ पर विषय विवेचन कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कालेज के अम्बेडकर सभागार में होगा। इसमें अजमेर व आसपास की महिलाएं शामिल होंगी ।

की-नोट कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस क्यूआरकोड को स्कैन कर देखा जा सकता है।

