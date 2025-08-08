Smuggling-गुजरात पुलिस को डेढ़ करोड़ की शराब तस्करी के नेटवर्क की अजमेर में तलाश

पड़ताल में सामने आया कि गुजरात पुलिस ने डेढ़ करोड रुपए की शराब के साथ बोराज के महेन्द्र सिंह को पकड़ा था। करीब दो माह बाद ही महेन्द्रसिंह रावत कोर्ट से जमानत पर रिहा होकर अजमेर लौट आया लेकिन गुजरात पुलिस महेन्द्र सिंह से बरामद मोबाइल फोन के सिमकार्ड के जरिए अजमेर और शराब तस्करी के नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब रही। नेटवर्क में गंज थाना क्षेत्र के बोराज, काजीपुरा और हाथीखेड़ा के 8 युवक जुड़े है। जो ना केवल महेन्द्र से बरामद मोबाइल फोन की सिमकार्ड की खरीद-फरोख्त से लेकर सिमकार्ड से जुड़े बैंक खाते से लेनदेन में शामिल है।