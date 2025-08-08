Smuggling-गुजरात पुलिस को डेढ़ करोड़ की शराब तस्करी के नेटवर्क की अजमेर में तलाश

अजमेर(Ajmer News). गुजरात पुलिस डेढ़ करोड़ रुपए कीमत की अवैध शराब की तस्करी का नेटवर्क अजमेर शहर के पैराफेरी गांव में तलाश रही है। शराब तस्करी का नेटवर्क बोराज, काजीपुरा व हाथीखेड़ा से जुड़ा है। गुरूवार शाम को गुजरात पुलिस ने गंज थाना पुलिस की मदद से दबिश देकर संदिग्धों की तलाश की। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य तस्कर भूमिगत हो गया।
जानकारी अनुसार गुजरात पुलिस की टीम गुरुवार सुबह अजमेर पहुंची। टीम ने गंज थाने की मदद से बोराज, काजीपुरा, हाथीखेड़ा गांव में दबिश दी। पुलिस टीम इन तीनों गांव के 8 जनों की तलाश है। जोकि गतदिनों गुजरात में पकड़ी गई डेढ़ करोड़ रुपए कीमत की शराब नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस ने इसमें कुछ लोगों को चिह्नित भी किया है। उनसे शराब तस्करी के नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।
पड़ताल में सामने आया कि गुजरात पुलिस ने डेढ़ करोड रुपए की शराब के साथ बोराज के महेन्द्र सिंह को पकड़ा था। करीब दो माह बाद ही महेन्द्रसिंह रावत कोर्ट से जमानत पर रिहा होकर अजमेर लौट आया लेकिन गुजरात पुलिस महेन्द्र सिंह से बरामद मोबाइल फोन के सिमकार्ड के जरिए अजमेर और शराब तस्करी के नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब रही। नेटवर्क में गंज थाना क्षेत्र के बोराज, काजीपुरा और हाथीखेड़ा के 8 युवक जुड़े है। जो ना केवल महेन्द्र से बरामद मोबाइल फोन की सिमकार्ड की खरीद-फरोख्त से लेकर सिमकार्ड से जुड़े बैंक खाते से लेनदेन में शामिल है।
पुलिस पड़ताल में आया कि महेन्द्र से बरामद मोबाइल सिमकार्ड वरूण सागर रोड स्थित एक मोबाइल फोन स्टोर से स्थानीय युवक ने खरीदी गई थी। युवक ने उक्त सिमकार्ड महेन्द्र को दे दी। महेन्द्र को दिए गए सिमकार्ड से जुड़े बैंक खाते में गतदिनों लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। जिसमें कई लोग शामिल है। पुलिस तमाम कडि़यों को जोड़ने में जुटी है।