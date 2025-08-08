चाइनीज मांझे से कटा गला, 15 टांके आए

कोटड़ा प्रगतिनगर निवासी कैलाशचन्द शर्मा डीआरएम कार्यालय में पदस्थापित हैं। गुरूवार शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद शर्मा आगरा गेट सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर दुपहिया वाहन पर घर लौट रहे थे। सोनीजी की नसिया के पास से गुजरने के दौरान अचानक शर्मा के गले के पास चाइनिज मांझा रगड़ता हुआ निकला। मांझे से शर्मा का गले का काफी हिस्सा गट गया। वह मांझे में उलझकर जमीन पर गिर गए। यह देख आसपास के लोगों जुट गए। उन्होंने शर्मा को लहूलुहान हालात में जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचाया। चिकित्सकों ने एमओटी में मांझे से लगे कट पर 15 टांके लगाए। प्राथमिक उपचार के बाद शर्मा को छुट्टी दे दी गई।