Ajmer : केकड़ी में निजी स्कूल के कई बच्चे तेज बुखार की चपेट में, 2 बच्चों में ब्रुसेला संक्रमण मिला

Brucella Infection : अजमेर शहर के केकड़ी के एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत कई बच्चों के पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बुखार से पीड़ित होने का मामला सामने आया है। इनमें से दो बच्चों की जांच में ब्रुसेला संक्रमण की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से विद्यालय में पढ़ने वाले कई बच्चे तेज बुखार की शिकायत के साथ जिला चिकित्सालय पहुंच रहे थे। एक बच्चे को परिजन अजमेर स्थित निजी चिकित्सालय ले गए, जहां जांच में ब्रुसेला संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई।