Ajmer News : बंद कमरे में महिला की संदिग्ध मौत, गला दबाने की आशंका, बेटे ने पिता पर जताया शक

जानकारी के अनुसार, घटना आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित माखूपुरा चौराहे की है। यहां एक बंद कमरे से महिला का शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला और तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां से चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।