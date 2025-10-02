Rajasthan Crime-लुटेरी दुल्हन समेत उत्तर प्रदेश से तीन महिलाएं गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गंज बावड़ी निवासी प्रमोद कुमार मकवाना ने रिपोर्ट दी कि काफी समय से शादी नहीं हो रही थी तो दलाल कोटड़ा तेजा चौक निवासी नानू ने उसको दलाल मनीषा के नम्बर दे दिए। मनीषा से बात करने पर उसने कहा कि वह उसकी गरीब परिवार में शादी करवा देगी। उस परिवार को एक लाख 80 हजार रुपए देने होंगे। उसने लड़की उतर प्रदेश बनारस के गरीब परिवार की चांदनी गुप्ता बताया। उसको लड़की का आधार कार्ड व फोटो भेजी तो उसको पसंद आ गई। बात होने पर उसके खाते में उसने 5 हजार रुपए अजमेर आने का खर्चा डाल दिया। फिर 4 अगस्त को सियालदाह ट्रेन से चार महिलाएं व एक युवक अजमेर आ गए। चांदी ने युवक को अपना भाई और तीन महिलाओं को मौसी, भाभी व नानी बताया। उन्होंने उसे पुरानी मंडी के होटल मून स्काई में ठहराया। दोपहर 11-12 बजे के बीच रिजनल कोलेज के सामने आर्य समाज संस्था में शादी के लिए पहुंचे। जहां आर्य समाज की रीति रिवाज से शादी हुई। उन्होंने मनीषा को एक लाख 80 हजार रुपए दे दिए। फिर 5 अगस्त दोपहर तीनों दरगाह में जियारत करने गई। जहां से तीनों महिलाएं रकम लेकर फरार हो गई।