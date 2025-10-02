Rajasthan Crime-लुटेरी दुल्हन समेत उत्तर प्रदेश से तीन महिलाएं गिरफ्तार

अजमेर के गंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आई शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाली यूपी की महिला ठग गिरोह।
अजमेर(Ajmer news). षड़यंत्रपूर्वक झूठी शादी रचाकर धोखाधड़ी से लाखों की रकम लेकर फरार होने वाली लुटेरी दुल्हन व उसकी सहयोगी महिलाओं को गंज थाना पुलिस ने दबोचने में कामयाबी हासिल की है। तीनों महिलाएं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। पुलिस उनसे गहनता से पड़ताल में जुटी है।
सहायक उप निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि झूठी शादी का षड़यंत्र रचकर 2 लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लुटेरी दुल्हन उत्तर प्रदेश चांदोली मुगलसराय अलीगढ़ इस्लामापुर थाना निवासी सानिया दास उर्फ रिया उर्फ चांदनी गुप्ता(22) पत्नी सोनू उर्फ रोहित अंसारी, यूपी सोनभद्र राबर्ट गंज अक्छोर निवासी तारादेवी (44) पत्नी श्याम सुन्दर पासवान व फतेहपुर जहानाबाद रजनियापुर हाल कानपुर महाराजपुर गौरेया निवासी मनीषा पत्नी राजकुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया। तारादेवी पासवान गिरोह की सरगना है जबकि मनीषा दलाल-बिचौलिए की भूमिका में थी। पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाली तीनों को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया। पुलिस उनसे गहनता से पड़ताल में जुटी है। पुलिस को गिरोह के देश-प्रदेश में षड़यंत्रपूर्वक शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी के कई मामले खुलने की संभावना है।
एएसआई सिंह ने बताया कि वारदात के बाद गिरोह में शामिल महिला और उसकी गैंग की तलाश में यूपी में अलग-अलग जिलों व थानों में चक्कर लगाने के बाद सानिया दास उर्फ रिया उर्फ चांदनी को यूपी वाराणसी से डिटेन किया। फिर उसकी शिनाख्ती व निशानदेही पर सरगना तारादेवी पासवान, दलाल मनीषा कुशवाह को पकड़ा। तीनों को बुधवार रात अजमेर लेकर पहुंचे। जहां तीनों का गिरफ्तारी मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने तीनों से पांच हजार रुपए की नकदी बरामद की।
पुलिस के अनुसार गंज बावड़ी निवासी प्रमोद कुमार मकवाना ने रिपोर्ट दी कि काफी समय से शादी नहीं हो रही थी तो दलाल कोटड़ा तेजा चौक निवासी नानू ने उसको दलाल मनीषा के नम्बर दे दिए। मनीषा से बात करने पर उसने कहा कि वह उसकी गरीब परिवार में शादी करवा देगी। उस परिवार को एक लाख 80 हजार रुपए देने होंगे। उसने लड़की उतर प्रदेश बनारस के गरीब परिवार की चांदनी गुप्ता बताया। उसको लड़की का आधार कार्ड व फोटो भेजी तो उसको पसंद आ गई। बात होने पर उसके खाते में उसने 5 हजार रुपए अजमेर आने का खर्चा डाल दिया। फिर 4 अगस्त को सियालदाह ट्रेन से चार महिलाएं व एक युवक अजमेर आ गए। चांदी ने युवक को अपना भाई और तीन महिलाओं को मौसी, भाभी व नानी बताया। उन्होंने उसे पुरानी मंडी के होटल मून स्काई में ठहराया। दोपहर 11-12 बजे के बीच रिजनल कोलेज के सामने आर्य समाज संस्था में शादी के लिए पहुंचे। जहां आर्य समाज की रीति रिवाज से शादी हुई। उन्होंने मनीषा को एक लाख 80 हजार रुपए दे दिए। फिर 5 अगस्त दोपहर तीनों दरगाह में जियारत करने गई। जहां से तीनों महिलाएं रकम लेकर फरार हो गई।
