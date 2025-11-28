Cyclone Ditwah: गरज कर बरसे बादल, राजस्थान के इस जिले में हुआ बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात ‘डिटवाह’ का असर

सुबह ही बादलों का जमघट नजर आया। घरों-दफ्तरों में गलन ने परेशान किया। हवा में भी ठंडक महसूस हुई। रात करीब 8 बजे मौसम बदला। वैशाली नगर, माकड़वाली रोड, पुष्कर रोड, पंचशील, आनासागर लिंक रोड, गंज, आगरा गेट, नयाबाजार, शास्त्री नगर, जयपुर रोड, कचहरी रोड, मेयो लिंक रोड सहित कई इलाकों में तेज गर्जना संग बरसात हुई। करीब 5 से 10 मिनट तक बरसात ने भिगोया। सड़कों पर पानी बह गया।