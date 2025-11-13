Accident: राजस्थान घूमने आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवक-युवती की दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे, फूट-फूटकर रो रहे परिजन

हादसे में काल का ग्रास बने दीपक के माता-पिता व परिजन दोपहर 12 बजे श्रीनगर अस्पताल पहुंच गए, जहां दीपक का शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूर्व सरपंच रामकरण यादव, ओंकार गुर्जर, रामधन यादव आदि ने परिजन को ढांढस बंधाया। शाम को तान्या के परिजन के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम व पंचनामे की कार्रवाई शुरू हुई। युवती के पिता आर्मी में जोधपुर में तैनात हैं। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।