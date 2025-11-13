Accident: राजस्थान घूमने आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवक-युवती की दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे, फूट-फूटकर रो रहे परिजन

हादसे वाली कार और मृतक युवक-युवती की फाइल फोटो: पत्रिका
2 DU Student Died In Rajasthan: अजमेर के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बुधवार सुबह श्रीनगर खेड़ा चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर से जाकर टकरा गई। दुर्घटना में उदयपुर घूमकर वापस आ रहे कार सवार युवक-युवती की मौके पर ही मौत हो गई।
दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। दुर्घटना में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जबकि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। श्रीनगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिए गए।
श्रीनगर थाना प्रभारी श्रवणलाल चौधरी ने बताया कि हादसे में UP के दादरी निवासी दीपक नागर (21) पुत्र उदयवीर सिंह और दिल्ली के कमला नगर थाना क्षेत्र निवासी तान्या पुत्री शिवराम यादव की मौत हो गई।
ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तथा 3 दिन पूर्व राजस्थान घूमने आए थे। मंगलवार रात उदयपुर से जयपुर की तरफ जा रहे थे। कार तान्या चला रही थी जबकि दीपक नागर (गुर्जर) साइड वाली सीट पर बैठा था।
श्रीनगर में बुधवार सुबह 5 बजे खेड़ा चौराहे के पास आगे चल रहे ट्रेलर चालक के अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे आ रही कार इससे जा टकराई। परिजन के आने पर शाम 4 बजे बाद पोस्टमार्टम व पंचनामे की कार्रवाई शुरू हुई।
हादसे में काल का ग्रास बने दीपक के माता-पिता व परिजन दोपहर 12 बजे श्रीनगर अस्पताल पहुंच गए, जहां दीपक का शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूर्व सरपंच रामकरण यादव, ओंकार गुर्जर, रामधन यादव आदि ने परिजन को ढांढस बंधाया। शाम को तान्या के परिजन के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम व पंचनामे की कार्रवाई शुरू हुई। युवती के पिता आर्मी में जोधपुर में तैनात हैं। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
