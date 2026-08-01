Rajasthan: छात्राओं से गलत चैट करने वाला PTI गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने 3 शिक्षकों को किया सस्पेंड

पुलिस ने पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इन्हीं बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। अभिभावकों ने विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी विद्यालयों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। यदि जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है या किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।