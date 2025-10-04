Ajmer Crime-प्रोपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमले के पांच आरोपी गिरफ्तार

रामनगर दयानन्द कॉलोनी की इशिका नानकानी ने 29 सितम्बर को रिपोर्ट दी कि दोपहर सवा 2 बजे उसके पति प्रॉपर्टी व्यवसायी मनोज नानकानी को जगदीशसिंह रावत ने कॉल कर जमीन के नापचौप के लिए ज्ञान विहार स्थित नक्षत्र रेजीडेंसी बुलाया। मनोज अपनी कार से अकेले पहुंचे। यहां पर जगदीशसिंह, छोटूसिंह व अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने मनोज के पहुंचते ही लाठी-सरियों से हमला कर दिया। उसके पति जमीन पर गिर गया लेकिन आरोपी जमीन पर गिरने के बाद भी बेरहमी से मारते रहे। हमले में मनोज के अचेत होने के बाद आरोपी जगदीश व उसके साथी उसको मरा हुआ समझकर खेत में छोड़कर फरार हो गए। आरोपी भागने से पहले मनोज की लग्जरी कार में जमकर तोड़फोड़ कर गए। मनोज के मित्र मोहित अग्रवाल ने उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। एचबीयू नगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्जकर लिया था।