Ajmer Crime-प्रोपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमले के पांच आरोपी गिरफ्तार

प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले के मामले में एचबीयू नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी।
अजमेर. प्रोपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमले के पांच आरोपियों को हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से गहनता से पड़ताल में जुटी है। इधर, वारदात में घायल प्रोपर्टी व्यवसायी का भीलवाड़ा में चिकित्सकों को एक पैर काटना पड़ा।
थानाप्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रोपर्टी व्यवसायी मनोज नानकानी पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी कोटड़ा बरडिया की ढाणी निवासी जगदीशसिंह रावत उर्फ बडोड़ा(40), उसके छोटे भाई छोटू सिंह(36) पुत्र सुवासिंह रावत, कोटड़ा भैरू की चौकी के पास बैरवा बस्ती निवासी हरदीप झाला उर्फ दीपू (31) पुत्र राजेन्द्र झाला, ब्यावर मसूदा देवगढ़ हाल कोटड़ा सुन्दर नगर निवासी सांवरा(22) पुत्र गोरधन गुर्जर और कोटड़ा रामविहार कॉलोनी निवासी करणसिंह(29) पुत्र नन्दकिशोर धानका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है।
भीलवाड़ा में निजी अस्पताल में उपचार करवा रहे प्रोपर्टी व्यवसायी मनोज नानकानी का चिकित्सकों ने एक पैर घुटनों के पास से काटना पड़ा जबकि दूसरे पैर और एक हाथ में रॉड डाली गई है। हमलावरों ने बेहरमी से ने लाठी, सरियों से हमला किया था। मनोज नानकानी के पैर की नसों को नुकसान पहुंचा। चिकित्सकों को पैर काटने का फैसला करना पड़ा। गौरतलब है कि प्राथमिक उपचार के बाद मनोज नानकानी को उपचार के लिए भीलवाड़ा ले गए थे।
रामनगर दयानन्द कॉलोनी की इशिका नानकानी ने 29 सितम्बर को रिपोर्ट दी कि दोपहर सवा 2 बजे उसके पति प्रॉपर्टी व्यवसायी मनोज नानकानी को जगदीशसिंह रावत ने कॉल कर जमीन के नापचौप के लिए ज्ञान विहार स्थित नक्षत्र रेजीडेंसी बुलाया। मनोज अपनी कार से अकेले पहुंचे। यहां पर जगदीशसिंह, छोटूसिंह व अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने मनोज के पहुंचते ही लाठी-सरियों से हमला कर दिया। उसके पति जमीन पर गिर गया लेकिन आरोपी जमीन पर गिरने के बाद भी बेरहमी से मारते रहे। हमले में मनोज के अचेत होने के बाद आरोपी जगदीश व उसके साथी उसको मरा हुआ समझकर खेत में छोड़कर फरार हो गए। आरोपी भागने से पहले मनोज की लग्जरी कार में जमकर तोड़फोड़ कर गए। मनोज के मित्र मोहित अग्रवाल ने उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। एचबीयू नगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्जकर लिया था।
जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी जगदीश सिंह व उसके भाई छोटू सिंह समेत पांच जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेशकर दो दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रकरण में आरोपियों से गहनता से पड़ताल कर रही है।
महावीर प्रसाद शर्मा, थानाप्रभारी कोतवाली
