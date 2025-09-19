Pro-active Policing-डकैती का षड़यंत्र रचते यूपी-दिल्ली की गैंग के पांच शातिर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि पुष्कर में दिल्ली की गैंग आई हुई है। जोकि पुष्कर व आसपास के क्षेत्र में लूट/डकैती की बडी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मेला मैदान पुष्कर के पास से पांच संदिग्ध पकड़े। इसमें उत्तर प्रदेश बागपत बिनोली फदलपुर हाल गाजियाबाद लोनी निवासी राशिद(35), हरियाणा के फरीदाबाद पल्ला सेठपुर निवासी जगदीश आर्या(52) , दिल्ली के आदर्शनगर कौशलपुरी आजादपुर निवासी मुकेश कुमार मिश्रा(33), कुचामन डीडवाना बड़ू हरनावा निवासी अंकित दमामी(19) और नागौर डेगाना ईडा निवासी विक्रम राणा(27) की तलाशी में चोरी-नकबजनी, लूट व डकैती में इस्तेमाल होने वाले चाकू, प्लास, पेचकस, रबर के दस्ताने, छोटे-छोटे पत्थर, मिर्ची पाउडर बरामद किया। उन्होंने पूछताछ में उन्होंने पेट्रोल पम्प पर डकैती की वारदात अंजाम देने का षडयंत्र रचना कबूल किया।