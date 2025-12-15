Ajmer Crime-ब्लैकआउट का फायदा उठाकर शोरूम में सेंध, 50 लाख की ज्वैलरी और 5 लाख नकद चोरी

इसी तरह काउंटर के भीतर खुली दराज में रखे करीब 2 लाख रुपए सुरक्षित रहे, लेकिन बंद गल्ले को तोड़कर उसमें रखी 5 लाख रुपए की नकदी चोर ले गए। भागचन्द ने बताया कि शनिवार को बैंक बंद होने के कारण उसने नकदी शोरूम के काउंटर में लॉक करके रख थी। जबकि सामान्य दिनों में रखी जाने वाली रकम उसने दूसरे खुले काउंटर की दराज में डाल दिए। जिस पर चोरों की नजर नहीं पड़ी। चोर गैंग लॉक काउंटर तोड़कर नकदी व ज्वैलरी चुराकर ले गए।