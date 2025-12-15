Ajmer Crime-ब्लैकआउट का फायदा उठाकर शोरूम में सेंध, 50 लाख की ज्वैलरी और 5 लाख नकद चोरी

गौरव पथ पर गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी शोरूम में वारदात के बाद साक्ष्य उठाती एफएलएल व एमओबी की टीम। पत्रिका
अजमेर(Ajmer News). गौरव पथ पर रविवार देर रात शातिर चोर गिरोह ने सुनियोजित तरीके से एक गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाया। चोर शोरूम से करीब 50 लाख रुपए की ज्वैलरी और 5 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए। वारदात के दौरान क्षेत्र में डेढ़ घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे शोरूम सहित आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे बंद रहे और चोर आसानी से वारदात अंजाम देकर फरार हो गए। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।
पुलिस के अनुसार गौरव पथ पर देवनारायण मंदिर के सामने सोने की खान अजमेर के नाम से गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी शोरूम के संचालक केकड़ी हाल वैशालीनगर निवासी भागचन्द नागा सोमवार सुबह शोरूम पहुंचे तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि शोरूम के ताले टूटे हुए हैं और अंदर काउंटर व शो-केस में रखी ज्वैलरी नदारद है। भागचन्द नागा ने तत्काल क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर वृत्ताधिकारी नॉर्थ शिवम जोशी, एफएसएल व एमओबी टीम पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
भागचन्द नागा ने बताया कि चोर काउंटर और शोरूम में डमी को पहनाई गई गोल्ड प्लेटेड ज्वैलरी चोरी कर ले गए, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि शो-केस की ऊपरी रैक व काउंटर के नीचे रखी ज्वैलरी को चोरों ने नहीं छुआ।
इसी तरह काउंटर के भीतर खुली दराज में रखे करीब 2 लाख रुपए सुरक्षित रहे, लेकिन बंद गल्ले को तोड़कर उसमें रखी 5 लाख रुपए की नकदी चोर ले गए। भागचन्द ने बताया कि शनिवार को बैंक बंद होने के कारण उसने नकदी शोरूम के काउंटर में लॉक करके रख थी। जबकि सामान्य दिनों में रखी जाने वाली रकम उसने दूसरे खुले काउंटर की दराज में डाल दिए। जिस पर चोरों की नजर नहीं पड़ी। चोर गैंग लॉक काउंटर तोड़कर नकदी व ज्वैलरी चुराकर ले गए।
भागचन्द नागा ने बताया कि वह अपने बड़े भाई राकेश चौधरी के साथ शोरूम का संचालन करते हैं। जयपुर में भी उनकी एक ब्रांच है। रविवार रात करीब साढ़े 9 बजे वह शोरूम बंद कर घर चले गए थे। बगल में स्थित वेफल्स की दुकान रात सवा 12 बजे तक खुली थी। वेफल्स की दुकान बंद होने के कुछ देर बाद बिजली चली गई।
सीसीटीवी फुटेज जांचने पर सामने आया कि रात 12 बजे से डेढ़ बजे के बीच की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब अभय कमांड सेन्टर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों से चोर गिरोह की तलाश की जा रही है। पुलिस प्रारंभिक जांच में वारदात को सुनियोजित मानते हुए पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
प्रारंभिक पड़ताल में आया कि चोर गिरोह ने इलाके की बिजली गुल करने के बाद वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं चोर गिरोह ने शोरूम के सामने शटर के ऊपर लगी लाइट्स की रोशनी कम करने के लिहाज से चाय की थड़ी पर बैनर को फाड़कर उस पर चिपका दिया।
