छह दिन पहले मृत मिले युवक की शिनाख्त, परिजन ने प्रताड़ना और हत्या की जताई आशंका

पुलिस जांच में सामने आया कि 30 नवंबर को राकेश ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, जिससे उसके गले पर निशान आए थे। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में फंदे से मौत की पुष्टि नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि मृत्यु का कारण फंदा नहीं है, जबकि पेट में अल्कोहल भी मिली है। पुलिस ने विसरा फोरेंसिक साइंस लेब को भेजा है, ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके।