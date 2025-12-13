Exclusive-पुलिस की ‘मुखबिरी’ की मिली सजा, गोली भागे बदमाश

जानकारी अनुसार परबतसर बड़ू बिल्लू निवासी विपिन पुत्र हनुमान मेघवाल शुक्रवार रात करीब पौने 9 बजे अपने 12 वर्षीय रिश्तेदार वीरेन्द्र के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान परबतसर हुल ढाणी निवासी जीतूसिंह राठौड़ अपने 4–5 साथियों के साथ कार में आया। उसने विपिन को रोक लिया। विपिन मोबाइल पर बात कर ही रहा था कि तभी जीतूसिंह ने उस पर पीछे से फायर कर दिया। गोली दाहिनी तरफ पसली में जा लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल विपिन को परबतसर अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इत्तला मिलते ही सदर कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंच गई। देर रात घायल विपिन का इलाज शुरू हो गया।