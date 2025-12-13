जालसाजी के शिकार खुद बने आरोपी. .बैंक खातों के दुरुपयोग से ‘बेगुनाह’ भी चपेट में

पीड़ितों ने क्रिश्चियन गंज थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया लेकिन पुलिस ने ‘एफआर’ लगाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब दो साल बाद देश के कई राज्यों से 2023, 2024 में दर्ज जालसाजी और साइबर फ्रॉड के नए मामलों में कैलाश सैन और उनके साथियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। पुलिस उन्हें तलब कर अपराधी सरीखा बर्ताव कर रही है।पीड़ित कैलाश सैन का कहना है कि वे खुद जालसाजी के शिकार हुए हैं, लेकिन अब उन पर ही पुलिस कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बढ़ते नोटिस व पुलिस दबाव से परिवार में बच्चे. महिलाएं दहशत में हैं। कैलाश को यूपी समेत 7 राज्यों में दर्ज मुकदमों में नोटिस मिले तो परिवार अवसाद में आ गया।