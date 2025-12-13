मेल नर्स ने एसबीआई से ऋण लिया, वेतन खाता बदलकर किस्तें रोकी

पुलिस के अनुसार शास्त्रीनगर एसबीआई शाखा प्रबंधक ने अदालत में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया कि उनकी शाखा ने 14 अक्टूबर 2022 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स करौली के कोटरी निवासी शशि कुमार जाटव को वेतन के आधार पर 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया था। ऋण स्वीकृति की अनिवार्य शर्त के अनुसार ऋणी को वेतन खाता एसबीआई में ही संचालित रखना था, जिससे मासिक किस्तों की कटौती होती रहे। प्रारंभिक कुछ महीनों तक किस्तें जमा करने के बाद शशिकुमार ने जानबूझकर अपना वेतन खाता अन्य बैंक में स्थानांतरित कर लिया। जिसके बाद किस्तों का भुगतान बंद होकर ऋण खाता ‘एनपीए’ हो गया। आरोपी ने पूर्ण ऋण राशि चुकाए बिना खाता बदलकर बैंक को धोखे में रखकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया।