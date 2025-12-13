मेल नर्स ने एसबीआई से ऋण लिया, वेतन खाता बदलकर किस्तें रोकी

एसबीआई से ऋण लिया, वेतन खाता बदलकर किस्तें रोकी
अजमेर(Ajmer News). शास्त्रीनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा से 15 लाख रुपए का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन लेकर किस्तें नहीं चुकाने और वेतन खाता अन्य बैंक में शिफ्ट कर बैंक को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स के खिलाफ क्रिश्चियन गंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है।15 लाख का लिया था पर्सनल लोन
पुलिस के अनुसार शास्त्रीनगर एसबीआई शाखा प्रबंधक ने अदालत में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया कि उनकी शाखा ने 14 अक्टूबर 2022 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स करौली के कोटरी निवासी शशि कुमार जाटव को वेतन के आधार पर 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया था। ऋण स्वीकृति की अनिवार्य शर्त के अनुसार ऋणी को वेतन खाता एसबीआई में ही संचालित रखना था, जिससे मासिक किस्तों की कटौती होती रहे। प्रारंभिक कुछ महीनों तक किस्तें जमा करने के बाद शशिकुमार ने जानबूझकर अपना वेतन खाता अन्य बैंक में स्थानांतरित कर लिया। जिसके बाद किस्तों का भुगतान बंद होकर ऋण खाता ‘एनपीए’ हो गया। आरोपी ने पूर्ण ऋण राशि चुकाए बिना खाता बदलकर बैंक को धोखे में रखकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
शिकायत में बताया कि नोटिस के बावजूद जाटव ने ऋण अदायगी नहीं की। बैंक द्वारा 8 सितंबर को क्रिश्चियन गंज व पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करवाने का अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कोर्ट इस्तगासे पर क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्जकर लिया।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग