अजमेर

राजस्थान में बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत, 2026 में आएंगी हजारों भर्तियां, अभी से शुरू करें तैयारी

आरपीएससी के साल 2025 परीक्षा कैलेंडर की अंतिम परीक्षा जारी है। इसके बाद नए साल में आयोग 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

अजमेर

image

Arvind Rao

Dec 14, 2025

Rajasthan Public Service Commission

बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत (पत्रिका फाइल फोटो)

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) साल 2026 में जनवरी से सितंबर के बीच कुल 12,294 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

बता दें कि इतने बड़े स्तर पर भर्तियों से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

परीक्षा कैलेंडर जारी

आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रखने के लिए पहले से परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसी क्रम में वर्ष 2025 के लिए जारी कैलेंडर की अंतिम परीक्षा फिलहाल चल रही है। आरपीएससी ने बीते वर्ष दिसंबर में 162 परीक्षाओं का विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी किया था, जिसके अनुसार जनवरी से नवंबर तक 161 परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। आयोग का दावा है कि अधिकांश परीक्षाएं तय समय पर कराई गई हैं।

वर्तमान में सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा-2025 जारी है, जो 574 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के तहत फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक वोकल, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, अर्थशास्त्र, होम साइंस, गणित, ईएएफएम, फिलॉसफी, साइकोलॉजी सहित अन्य विषयों की परीक्षाएं होनी हैं।

म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विषय के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान और संबंधित ऐच्छिक विषयों की परीक्षा तिथि आयोग द्वारा जल्द जारी की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखने की अपील की है।

फैक्ट फाइल...

  • 10 विभागों के लिए होंगी भर्ती परीक्षाएं
  • कुल 12,294 पद शामिल
  • 25 विभागों से संबंधित भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी
  • प्रदेशभर में करीब 800 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे

साल 2026 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षाएं...

परीक्षा का नामपदों की संख्यापरीक्षा तिथि
लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा911 से 15 जनवरी
डिप्टी कमांडेंट प्रतियोगी परीक्षा411 जनवरी
कनिष्ठ रसायनज्ञ परीक्षा131 फरवरी
सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा91 फरवरी
सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर10155 अप्रैल
पशु चिकित्सा अधिकारी110019 अप्रैल
सहायक कृषि अभियंता28119 अप्रैल
प्राध्यापक एवं कोच322531 मई से 16 जून
वरिष्ठ अध्यापक650012 से 18 जुलाई
कनिष्ठ विधि अधिकारी1226-27 जुलाई
सांख्यिकी अधिकारी1138 अगस्त
निरीक्षक फैक्ट्री बॉयलर्स1320 सितंबर

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Dec 2025 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत, 2026 में आएंगी हजारों भर्तियां, अभी से शुरू करें तैयारी

