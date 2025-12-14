राजस्थान में बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत, 2026 में आएंगी हजारों भर्तियां, अभी से शुरू करें तैयारी

आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रखने के लिए पहले से परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसी क्रम में वर्ष 2025 के लिए जारी कैलेंडर की अंतिम परीक्षा फिलहाल चल रही है। आरपीएससी ने बीते वर्ष दिसंबर में 162 परीक्षाओं का विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी किया था, जिसके अनुसार जनवरी से नवंबर तक 161 परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। आयोग का दावा है कि अधिकांश परीक्षाएं तय समय पर कराई गई हैं।