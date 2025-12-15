राजस्थान में यहां 1900 किमी लंबी बिछ रही पाइपलाइन, 255 गांवों तक पहुंचेगा बीसलपुर का पानी, 418 करोड़ की आएगी लागत

ब्यावर। भिनाय व मसूदा क्षेत्र के 255 गांवों के हर घर तक वर्ष 2027 तक बीसलपुर का पानी पहुंच जाएगा। इसके लिए 418 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत भिनाय व मसूदा क्षेत्र में 1900 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, जबकि मुख्य पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। इस योजना में 78 टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है।