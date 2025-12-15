राजस्थान में यहां 1900 किमी लंबी बिछ रही पाइपलाइन, 255 गांवों तक पहुंचेगा बीसलपुर का पानी, 418 करोड़ की आएगी लागत

ब्यावर: सरवाड से नागोला के मध्य डाली जा रही 600 एमएम की मुख्य पाइप लाइन। (फोटो-पत्रिका)
ब्यावर। भिनाय व मसूदा क्षेत्र के 255 गांवों के हर घर तक वर्ष 2027 तक बीसलपुर का पानी पहुंच जाएगा। इसके लिए 418 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत भिनाय व मसूदा क्षेत्र में 1900 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, जबकि मुख्य पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। इस योजना में 78 टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है।
जल जीवन मिशन के तहत भिनाय-मसूदा वृहद जल परियोजना के तहत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 418 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
परियोजना के अंतर्गत छह नए पम्प हाउस का निर्माण किया जाएगा। छह पुराने पम्प हाउस का उन्नयन व निर्माण कार्य भी किया जाएगा। परियोजना में 78 पानी की टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि पाइपलाइन बिछाने और संरचनाओं के निर्माण को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। काम पूरा होने के बाद बीसलपुर बांध से इन टंकियों में पानी पहुंचेगा।
सरवाड से नागोला तक : 600 एमएम व्यास की मुख्य पाइप लाइन
नागोला से भिनाय तक : 450 एमएम व्यास की मुख्य पाइप लाइन
भिनाय से बांदनवाड़ा तक : 600 एमएम व्यास की मुख्य पाइप लाइन
परियोजना के पूर्ण होने के बाद भिनाय, मसूदा सहित आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति अधिक सुदृढ़ और नियमित होगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। इस परियोजना से मसूदा व भिनाय क्षेत्र के 255 गांव जुड़ेंगे। जून 2027 में इस परियोजना का काम पूरा होगा। -सुवालाल यादव, एईएन, भिनाय-मसूदा वृहद जल परियोजना
