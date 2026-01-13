Govt Job Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग ने संरक्षण अधिकारी के इतने पदों पर निकाली भर्ती, 22 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

वहीं आयु सीमा 01 जनवरी 2027 तक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं के लिए आयु सीमा में 5 से 10 वर्ष तक की छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है।