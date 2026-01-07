अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से तीन हार्डकोर अपराधियों की गिरफ्तारी, फिर भेजा जेल

हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार हार्डकोर बंदी सचिन, दिनेश व गुलजारी। पत्रिका
अजमेर(Ajmer News). सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल से तीन हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों से जेल में तलाशी के दौरान बैरक में मिली स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन व उपकरण के संबंध में पडताल की गई। तीनों प्रदेश की अलग-अलग जेल से यहां लाए गए। बुधवार सुबह तीनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
थानाप्रभारी शम्भू सिंह ने बताया कि 11 दिसम्बर 2025 को आइपीएस अधिकारी अजेय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान में हार्डकोर बंदियों की बैरक से स्मार्टवॉच, मोबाइल अन्य उपकरण बरामद किए गए। मामले में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। प्रकरण में पडताल के लिए बैरक में मौजूद हार्डकोर अपराधी सचिन, दिनेश व गुलजारीलाल को 6 जनवरी को शाम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी विभिन्न प्रकरणों में हाई सिक्योरिटी जेल में विचाराधीन बंदी है।
थानाप्रभारी शम्भू सिंह ने बताया कि जेल की बैरक से बरामद संदिग्ध सामान के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने तीनों से पूछताछ की लेकिन तीनों आरोपी ने प्रथमदृष्ट्या उपकरण इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इधर, पुलिस को अंदेशा है कि उपकरणों का इस्तेमाल अपराधियों से संपर्क साधने और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया। पुलिस उनसे गहनता से पड़ताल में जुटी है।
हार्डकोर अपराधियों की प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी व कोर्ट में पेशी के दौरान सिविल लाइंस थाना और सेशन कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हथियारबंद जवानों के साथ तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। थानाप्रभारी सिंह ने बताया कि प्रकरण में अभी अन्य आरोपियों से पूछताछ किया जाना बाकि है। बैरक में पुलिस तलाशी के दौरान तीन हार्डकोर के अलावा अन्य बंदी भी मौजूद थे। पुलिस मामले में अभी कई पहलुओं पर जांच कर रही है।
