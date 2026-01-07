अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से तीन हार्डकोर अपराधियों की गिरफ्तारी, फिर भेजा जेल

थानाप्रभारी शम्भू सिंह ने बताया कि 11 दिसम्बर 2025 को आइपीएस अधिकारी अजेय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान में हार्डकोर बंदियों की बैरक से स्मार्टवॉच, मोबाइल अन्य उपकरण बरामद किए गए। मामले में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। प्रकरण में पडताल के लिए बैरक में मौजूद हार्डकोर अपराधी सचिन, दिनेश व गुलजारीलाल को 6 जनवरी को शाम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी विभिन्न प्रकरणों में हाई सिक्योरिटी जेल में विचाराधीन बंदी है।