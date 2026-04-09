Accident: जयपुर-अजमेर हाइवे पर बड़ा हादसा, टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने कुचली कार, केबिन के उड़े परखच्चे, 7 घायल

सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य कराया।