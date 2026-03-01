‘सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच संतुलन बनाकर मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें’

हार्टफुलनेस की सफाई प्रक्रिया को एक शक्ति के रूप में बताया जो नकारात्मकता को दूर करती है और हमें ईश्वर से जुड़ने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पुण्य आत्माओं के जन्म के लिए सात्विकता का पालन जरूरी है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया कि मनोभाव के अनुसार ही संतान का जन्म होता है और सात्विकता से पुण्य आत्माएं जन्म लेती हैं। उन्होंने गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। उनका असली रूप केवल हृदय से ही पहचाना जा सकता है।