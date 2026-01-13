भाई बनकर की छेड़छाड़, केस करने पर किया हमला, परेशान नाबालिग ने फंदे से लटकर दी जान

आज 13 मंगलवार की सुबह जब परिवार वाले चाय देने कमरे में गए तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा की लड़की का शव फंदे से लटका हुआ है। जिसके बाद इस घटना सूचना पुलिस को दी गई। परिवार का कहना है कि लड़की के साथ भाई बनकर छेड़छाड़ की जिससे बाद पिता और भाई पर लाठी-डंडों से हमला किया था। इन घटनाओं से लड़की बहुत टूट गई थी। लगातार धमकियां और दबाव की वजह से शायद वह परेशान हो गई, जिस वजह से शायद लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा कर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इस घटना सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।