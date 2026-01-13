भाई बनकर की छेड़छाड़, केस करने पर किया हमला, परेशान नाबालिग ने फंदे से लटकर दी जान

फाइल फोटो-पत्रिका
अजमेंर: राजस्थान के अजमेर जिले में 11वीं की छात्रा ने सुसाइड कर ली। भाई बनकर छेड़छाड़ करने वाले युवक कार्तिक काजोत ने उसके पिता-भाई को पीटा। परिवार का आरोप है धमकियों की वजह से लड़की ने फंदा लगाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मृतक के परिवार का आरोप है कि एक कार्तिक काजोत नामक युवक ने लड़की से भाई का रिश्ता बनाया था। लेकिन बाद युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकतें कीं। जब परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अलवर गेट थाने में केस दर्ज कराया।
केस दर्ज होने के बाद कार्तिक अपने दोस्तों के साथ 9 जनवरी को लड़की के घर के बाहर पहुंचा। कार्तिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के पिता और भाई पर लाठी-डंडों से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली जिसके बाद पुलिस ने आरोपी में कार्तिक काजोत, सनी सोनकर, देवा वाल्मीकि और तनु को गिरफ्तार कर लिया है।
आज 13 मंगलवार की सुबह जब परिवार वाले चाय देने कमरे में गए तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा की लड़की का शव फंदे से लटका हुआ है। जिसके बाद इस घटना सूचना पुलिस को दी गई। परिवार का कहना है कि लड़की के साथ भाई बनकर छेड़छाड़ की जिससे बाद पिता और भाई पर लाठी-डंडों से हमला किया था। इन घटनाओं से लड़की बहुत टूट गई थी। लगातार धमकियां और दबाव की वजह से शायद वह परेशान हो गई, जिस वजह से शायद लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा कर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इस घटना सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पुलिस जांच में कमरे से चार पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। लेकिन उसमें क्या लिखा है यह अभी सामने नहीं आया। लड़की का मोबाइल भी जब्त किया गया है। पुलिस सुसाइड नोट, मोबाइल के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही साफ तौर पर पता चलेगा कि आत्महत्या के पीछे असली वजह क्या थी।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग