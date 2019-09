पीसांगन. कस्बे के भैरु दरवाजे के बाहर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) की शाखा में लूट(loot) की सूचना पर महज 5 मिनट में मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशों पर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था पर जारी पुलिस के अभियान(Police operations) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहां स्थित शाखा में पुलिस ने व्यवस्थाएं जांचते हुए एटीएम बूथ, सीसी टीवी कैमरों की पड़ताल के साथ साथ बैकिंग के लिए शाखा में आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा का भी जायजा लिया।

मॉकड्रिल (Mock drill in ajmer ) के तहत दोपहर में 1 बजकर 55 मिनट पर बैंक का सायरम अचानक बज उठा। सायरन की आवाज के साथ ही शाखा प्रबंधक पी वर्मा ने दूरभाष पर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह को बैंक में लूट होने की सूचना (Information to be robbed bank) दी। इस पर महज 5 मिनट बाद ही थानाधिकारी नरेंद्र सिंह एएसआई किशनसिंह रावत, हैड कांस्टेबल रामलाल जाट, बिट कांस्टेबल राजेंद्र सिंह चौधरी व हथियार बंद जवानों के साथ बैंक पहुंचे और तुरंत ही बैंक परिसर को कब्जे लेते हुए एटीएम(atm), सीसीटीवी फुटेज व उपभोक्ताओं को कंवर कर सुरक्षा व्यवस्थाओ की हकीकत जांची। वही बैंक का सायरम बजने व बैंक के बाहर व अंदर पुलिस की अचानक हलचल देखकर बाहर ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ जुट गई। लेकिन केवल विपरीत परिस्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास, "माक ड्रिल" की जानकारी मिलते ही भीड़ मौके से छटने लग गई।

