मिसाल: 30 साल से बेटियों की किस्मत गढ़ रही हैं कॉलेज शिक्षा विभाग की पूर्व सहायक, मायरे से लेकर करियर बनाने तक कर रही मदद

पिछड़ी और गरीब तबके की कई बालिकाएं तो स्कूल शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती। कई कॉलेज तक पहुंचती हैं पर पढ़ने के संसाधन नहीं मिलते हैं। सुनीता पिछले 30 साल से ऐसी ही बालिकाओं का जीवन संवारने में जुटी हैं। वह गुलाबबाड़ी-धौलाभाटा, पहाडग़ंज सहित अन्य इलाके के निर्धन परिवारों की बेटियों की शिक्षा-दीक्षा में मदद कर रही हैं।