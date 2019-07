दो महीने पहले ही हुआ था शाइस्ता का दूसरा निकाह

अजमेर.

गंज स्थित होटल (hotel) गुलाब पैलेस के कमरे में प्रेमिका की हत्या करने वाला रफीक खान उसके प्रेम में इस कदर पागल था (crazy in love) कि उसका किसी और का होना उसे इतना नागवार गुजरा की उसे मौत की नींद सुला दिया। छह साल पहले शादी टूटने के बाद दो माह पहले शाइस्ता दूसरा निकाह (second marriage) कर ससुराल पहुंची, लेकिन यहां भी रफीक ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आखिर शाइस्ता उसके बुलावे पर लौट आई, जहां से दोनों 10 जुलाई को फरार हो गए।

पुलिस (police) के अनुसार मृतका शाइस्ता गुल के बड़े भाई शादाब बेग मंगलवार को रिश्तेदारों के साथ अजमेर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि रफीक उनके मकान के पास रहता है। करीब 13 साल पहले वह उनके मकान में किराएदार था। वर्ष 2013 में शाइस्ता का निकाह उज्जैन में हुआ। इसके बाद आरोपी ने उसे फोन (called her) कर परेशान करना शुरू कर दिया। उसके पुराने फोटो (old photos) दिखाकर ब्लैकमेल (blackmail) करने लगा। नतीजा यह रहा कि दो माह बाद ही शाइस्ता पीहर लौट आई। उसकी हरकतों के चलते ही शाइस्ता का रिश्ता टूट गया। मामले में उन्होंने मध्यप्रदेश (mp) शाजापुर (sajapur) कोतवाली थाने में मुकदमा (fir) दर्ज कराया, जिसमें वह 3 माह जेल (jail) में भी रहा। शादाब ने आरोप लगया कि रफीक और उसकी पत्नी शाइस्ता को पुराने फोटो (old photos), वीडियो (videos) दिखाकर ब्लैकमेल (blackmail) कर रहे थे। उन्होंने शाइस्ता को दी ज्वैलरी भी हड़प ली। मामले में अनुसंधान अधिकारी प्रीति रत्नू ने परिजन के बयान दर्ज किए।

होटल की लॉबी से गला दबोचकर कमरे में ले गया था रफीक

आपराधिक प्रवृत्ति का है रफीक

पुलिस पड़ताल (police investigation) में सामने आया कि रफीक आपराधिक प्रवृति का है। उसके खिलाफ आगरा में एटीएम लूट, राहजनी, देवास में लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। वह शाइस्ता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। वह शाइस्ता के दूसरे पति को भी इन्दौर (indore) कॉल (call) कर परेशान करता था।

मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम

इधर मंगलवार को गंज थाना पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम (postmartam) कराया। प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि शाइस्ता ने गले में फंदा कसने पर संघर्ष किया। इसमें उसके बाजू, कोहनी व हाथ पर चोट का निशान है, जबकि रफीक ने टेलीफोन के तार से गले में फंदा कसने के बाद हाथों में लटका लिया। इससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम (postmartam) के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस को नहीं मिली ज्वैलरी

शादाब ने बताया कि शाइस्ता जब शाजापुर से रफीक के साथ निकली तो ससुराल और उनकी ओर से दिए जेवर भी थे, लेकिन पुलिस ने उसके पास कोई ज्वैलरी नहीं होने की बात कही। संभवत: रफीक शाइस्ता की ज्वैलरी उतार ले गया।

तलाश में टीमें रवाना

एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि महिला की हत्या के आरोपी रफीक खान की तलाश में टीमें रवाना की गई हैं। प्रकरण में आरोपी नामजद है। गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा।