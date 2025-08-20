Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

अजमेर में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, इमारत, गेस्ट हाउस और ठेका सीज; यहां हुआ हंगामा

Ajmer Nagar Nigam Action: नगर निगम अजमेर ने आज अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की।

अजमेर

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

Ajmer-Nagar-Nigam-Action-1
कार्रवाई के दौरान मौजूद निगम की टीम व पुलिस। फोटो: पत्रिका

Ajmer Nagar Nigam Action: नगर निगम अजमेर ने आज अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर अजमेर में चार जगह सीज कार्रवाई की।

इस दौरान एक जगह हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि, पुलिस की मौजूदगी में सीज की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक दरगाह क्षेत्र में पन्नीगराम चौक पर बन रही बहुमंजिला इमारत, कड़क्का चौक स्थित गेस्ट हाउस और काला बाग की तीसरी मंजिल को सीज किया गया।

वहीं, जवाहर रंगमंच के पास एक शराब ठेके को भी निगम ने सीज किया। इस दौरान अधिशाषी अभियंता रमेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

यहां की बड़ी कार्रवाई

अधिशाषी अभियंता रमेश चौधरी के मुताबिक टीम ने अवैध रूप से बन रहे कड़क्का चौक स्थित गेस्ट हाउस को सीज किया। यहां नोटिस देने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

काला बाग की तीसरी मंजिल को सीज किया गया। वहीं, पन्नीगराम चौक पर बन रही बहुमंजिला इमारत को भी सीज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शहर में अवैध कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी।

यहां हुआ विवाद

जवाहर रंगमंच के पास टीम जब एक शराब ठेके को सीज करने के लिए पहुंची तो मालिक ने हंगामा कर दिया। ऐसे में निगम अधिकारियों और जमीन मालिक के बीच विवाद बढ़ गया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने कुछ ही देर में मामला शांत करा दिया।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, इमारत, गेस्ट हाउस और ठेका सीज; यहां हुआ हंगामा

