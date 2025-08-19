Sikar News: फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक मौत, लग्जरी कार के एयरबैग भी नहीं बचा पाए जान, दिल्ली-मुंबई की 2 युवतियां भी थी साथ

Rajasthan Road Accident On Harsh Parvat Sikar: सीकर के हर्ष पर्वत पर रविवार रात एक लग्जरी कार घुमाव पर आंतरी नाले में 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार पेड़ से टकराई तो पीछे का गेट खुल गया और एयरबैग खुलने से घटना स्थल से करीब 50 मीटर पहले ही युवती बाहर गिर गई। इसके बाद कार ढलान में और नीचे गई। घायल युवती ने आवाज लगाई तो सुबह घूमने वालों ने करीब 7.15 बजे पुलिस को सूचना दी।
कार में सवार तीन में से एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना रात करीब 9.30 बजे की थी लेकिन पुलिस को सुबह करीब सात बजे दुर्घटना का पता चला था। रात में घटना होने के चलते एक्सीडेंट का किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका था।
पुलिस और सिविल डिफेंस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवती और दो शवों को सोमवार सुबह करीब 10 बजे 12 घंटे बाद कार के गेट तोड़कर बाहर निकाला गया। घायल युवती प्रीति कार की पीछे की सीट पर बैठी थी ऐसे में वह बच गई। हालांकि उसे अधिक चोटें नहीं आई है। युवती दिल्ली निवासी प्रीति ने ही मृतक देवांग के परिवार को घर पर फोन करके दुर्घटना की सूचना दी थी।
देवांग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था और वह गेम्स, सॉफ्टवेयर आदि बनाता था। उसके पिता कजोड़मल आरटीडीसी में कार्यरत हैं और बड़ी बहन अधिकारी हैं। वे मूलत: आकोडिया गांव के निवासी हैं। देवांग के सोशल मीडिया पर करीब 70 हजार फॉलोवर हैं।
वह सॉफ्टवेयर, गेम्स आदि तैयार करने का काम करता था और ऑनलाइन व गेम्स बनाने में अच्छे रुपए कमाता था। उसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट से भी अच्छी-खासी कमाई हो रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने के लिए अपने घर पर ही स्टूडियो बना रखा था। अपनी की कमाई से करीब एक साल पहले 20 लाख की कार व कुछ माह पहले 6 लाख रुपए की बाइक ली थी।
देवांग के मित्र ने बताया कि वह स्कूल टाइम में पबजी गेम खेलने में एशिया में तीसरे स्थान पर था और बहुत ही माइंडेड था। देवांग ने परिवार को दिल्ली जाने की कही, लेकिन दोस्तों के साथ जयपुर ही था। परिजनों ने बताया कि वे युवतियों के बारे में नहीं जानते हैं। चार दिन पहले जयपुर से दिल्ली जाने की कहकर घर से निकला था। हालांकि वह दिल्ली नहीं गया। मुंबई निवासी युवती छाया और दिल्ली की प्रीति दोनों ही देवांग के पास जयपुर आए थे। वे जयपुर से सीकर के हर्ष पहाड़ पर घूमने आए थे। रात को वापसी के दौरान दुर्घटना हो गई।
जीणमाता थाना के एएसआई कानाराम ने बताया कि मृतक युवती छाया (21) पुत्री मनोहर खंडावले, निवासी रामजी नगर, घाटकोपर, मुम्बई निवासी थीं। वह मुंबई से जयपुर अपने मित्र देवांग शर्मा के पास आई हुई थी।
छाया के परिजनों को सूचना दी गई है, वे मंगलवार तक सीकर पहुंचेंगे। पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी युवती प्रीति (35) दिल्ली में एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है। प्रीति की एक आंख नीली हो रखी है, गले पर चोट के निशान हैं व पसलियों में अंदरुनी चोटें आई हैं। उसके दो बच्चे हैं। युवती ने पुलिस और श्री कल्याण हॉस्पिटल के स्टाफ को बताया कि वह देवांग शर्मा को जानती थी और उसी से मिलने के लिए जयुपर आई थी। उसने बताया कि वह मृतका छाया को नहीं जानती है। तीनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी।
हर्ष पहाड़ी की ऊंचाई करीब 3100 फीट है। करीब छह वर्ष पहले हर्ष की पहाड़ी शाम को चूरू से घूम कर नीचे उतरते समय कार अनियंत्रित होेकर पांच सौ फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में एक ही परिवार के पति-पत्नी सहित तीन जनों की मौत हो गई थी और तीन घायल हो गए थे।
हर्ष पर्वत पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जबकि हर्ष गांव के ग्रामीण पिछले कई साल से हर्ष में पुलिस चौकी और पीएचसी की मांग कर रहे हैं। गांव के शंकर सैनी हर्ष ने बताया कि हर्ष में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, ऐसे में गांव में पीएचसी होनी चाहिए ताकि घायलों को तुरंत इलाज की सुविधा मिल सके।