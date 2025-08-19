Sikar News: फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक मौत, लग्जरी कार के एयरबैग भी नहीं बचा पाए जान, दिल्ली-मुंबई की 2 युवतियां भी थी साथ

देवांग के मित्र ने बताया कि वह स्कूल टाइम में पबजी गेम खेलने में एशिया में तीसरे स्थान पर था और बहुत ही माइंडेड था। देवांग ने परिवार को दिल्ली जाने की कही, लेकिन दोस्तों के साथ जयपुर ही था। परिजनों ने बताया कि वे युवतियों के बारे में नहीं जानते हैं। चार दिन पहले जयपुर से दिल्ली जाने की कहकर घर से निकला था। हालांकि वह दिल्ली नहीं गया। मुंबई निवासी युवती छाया और दिल्ली की प्रीति दोनों ही देवांग के पास जयपुर आए थे। वे जयपुर से सीकर के हर्ष पहाड़ पर घूमने आए थे। रात को वापसी के दौरान दुर्घटना हो गई।