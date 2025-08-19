Alwar Murder: पत्नी के मरने के बाद महिलाओं से थे अवैध संबंध, प्रेमिका के पति के साथ करता था पार्टी, फिर उसी को दे दी दर्दनाक मौत

Blue Drum Murder Case Update: प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी मकान मालिक के बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को नीले ड्रम में छिपा दिया और ऊपर से नमक डाल दिया ताकि बदबू नहीं आ सके। लेकिन ड्रम से आ रही बदबू ने सारे राज खोल दिए। हत्या के बाद मृतक की पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ चली गई। वहीं साथ देने वाला प्रेमी भी फरार हो गया। पुलिस ने सोमवार को पड़ताल कर हत्या के मामले में मृतक की पत्नी व प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने बताया कि कस्बे की आदर्श कॉलोनी में किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में राजेश शर्मा के मकान में हंसराम उर्फ सूरज सिंह पुत्र खेमकरण निवासी नवदिया थाना नवाजपुर जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करीब डेढ़ माह से किराए पर पत्नी और तीन बच्चों के साथ रह रहा था। दो दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर मकान मालकिन मिथलेश शर्मा ने छत पर जाकर देखा तो रसोई में रखे नीले ड्रम से बदबू आ रही थी। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी ने अपने प्रेमी मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी व उसके प्रेमी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है।
मकान मालिक मिथलेश देवी ने बताया कि 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन शाम करीब 5 बजे वह बाजार गई तो लक्ष्मी बच्चों सहित घर पर ही थी। जब बाजार से वापस आई तो वह घर पर नहीं थी और उसका बड़ा बेटा जितेंद्र भी गायब था। वहीं मकान मालिक राजेश शर्मा ने फोन पर बताया कि वह बीकानेर में काम करता है और दो-चार दिन पहले ही वह किशनगढ़बास आया था। उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था।
राजेश शर्मा का पुत्र जितेंद्र आदर्श कॉलोनी में अपनी मां मिथलेश देवी और अपने बेटे आदित्य के साथ रहता है। जितेंद्र भिंडूसी ग्राम के समीप सूर्या ईंट-भट्टे पर मुनीम की नौकरी करता था। यहां उसकी मुलाकात हंसराम और लक्ष्मी से हुई। यहां काम बंद होने पर जितेंद्र हंसराम को काम दिलाने के बहाने अपने घर किराए पर रहने के लिए ले आया। उसने हंसराम को एक दुकान पर काम पर लगवाया था। जितेन्द्र और हंसराम साथ बैठकर शराब पार्टी भी करते थे।
मकान मालकिन मिथलेश ने बताया कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी (सुनीता) पानी भरने के बहाने नीला ड्रम मांगकर ले गई थी। उसके ड्रम में लक्ष्मी ने पति की हत्या कर लाश को छिपा दिया। मिथलेश ने बताया कि उसे क्या पता था कि उसका ड्रम मर्डर के लिए इस्तेमाल होगा।
थाना किशनगढ़बास में पहुंचे मृतक हंसराम के छोटे भाई गोविंदराम ने बताया कि उसकी भाभी लक्ष्मी (सुनीता) उसके भाई हंसराम से हमेशा झगड़ा करती रहती थी।
पुलिस के अनुसार जितेंद्र की पत्नी की मौत 13 वर्ष पूर्व करंट लगने के कारण हो गई थी। उसके बाद उसके अन्य और दो महिलाओं के साथ संबंध रह चुके हैं।
पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजन किशनगढ़बास पहुंच गए हैं। मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही अधिकारी मामले का खुलासा करेंगे।