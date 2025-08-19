Alwar Murder: पत्नी के मरने के बाद महिलाओं से थे अवैध संबंध, प्रेमिका के पति के साथ करता था पार्टी, फिर उसी को दे दी दर्दनाक मौत

पुलिस ने बताया कि कस्बे की आदर्श कॉलोनी में किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में राजेश शर्मा के मकान में हंसराम उर्फ सूरज सिंह पुत्र खेमकरण निवासी नवदिया थाना नवाजपुर जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करीब डेढ़ माह से किराए पर पत्नी और तीन बच्चों के साथ रह रहा था। दो दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर मकान मालकिन मिथलेश शर्मा ने छत पर जाकर देखा तो रसोई में रखे नीले ड्रम से बदबू आ रही थी। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी ने अपने प्रेमी मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी व उसके प्रेमी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है।