Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Alwar Murder: पत्नी के मरने के बाद महिलाओं से थे अवैध संबंध, प्रेमिका के पति के साथ करता था पार्टी, फिर उसी को दे दी दर्दनाक मौत

Murder In Illicit Relation: जितेंद्र की पत्नी की मौत 13 वर्ष पूर्व करंट लगने के कारण हो गई थी। उसके बाद उसके अन्य और दो महिलाओं के साथ संबंध रह चुके हैं। जितेन्द्र और हंसराम साथ बैठकर शराब पार्टी भी करते थे।

अलवर

Akshita Deora

Aug 19, 2025

Play video
फोटो: पत्रिका

Blue Drum Murder Case Update: प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी मकान मालिक के बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को नीले ड्रम में छिपा दिया और ऊपर से नमक डाल दिया ताकि बदबू नहीं आ सके। लेकिन ड्रम से आ रही बदबू ने सारे राज खोल दिए। हत्या के बाद मृतक की पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ चली गई। वहीं साथ देने वाला प्रेमी भी फरार हो गया। पुलिस ने सोमवार को पड़ताल कर हत्या के मामले में मृतक की पत्नी व प्रेमी को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस ने बताया कि कस्बे की आदर्श कॉलोनी में किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में राजेश शर्मा के मकान में हंसराम उर्फ सूरज सिंह पुत्र खेमकरण निवासी नवदिया थाना नवाजपुर जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करीब डेढ़ माह से किराए पर पत्नी और तीन बच्चों के साथ रह रहा था। दो दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर मकान मालकिन मिथलेश शर्मा ने छत पर जाकर देखा तो रसोई में रखे नीले ड्रम से बदबू आ रही थी। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी ने अपने प्रेमी मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी व उसके प्रेमी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में नीले ड्रम में शव मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, पत्नी और युवक हिरासत में, अब खुलेगा राज
अलवर
blue drum case

जन्माष्टमी के दिन से गायब थे लक्ष्मी और जितेंद्र

मकान मालिक मिथलेश देवी ने बताया कि 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन शाम करीब 5 बजे वह बाजार गई तो लक्ष्मी बच्चों सहित घर पर ही थी। जब बाजार से वापस आई तो वह घर पर नहीं थी और उसका बड़ा बेटा जितेंद्र भी गायब था। वहीं मकान मालिक राजेश शर्मा ने फोन पर बताया कि वह बीकानेर में काम करता है और दो-चार दिन पहले ही वह किशनगढ़बास आया था। उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था।

काम दिलाने के बहाने लाया किराए पर

राजेश शर्मा का पुत्र जितेंद्र आदर्श कॉलोनी में अपनी मां मिथलेश देवी और अपने बेटे आदित्य के साथ रहता है। जितेंद्र भिंडूसी ग्राम के समीप सूर्या ईंट-भट्टे पर मुनीम की नौकरी करता था। यहां उसकी मुलाकात हंसराम और लक्ष्मी से हुई। यहां काम बंद होने पर जितेंद्र हंसराम को काम दिलाने के बहाने अपने घर किराए पर रहने के लिए ले आया। उसने हंसराम को एक दुकान पर काम पर लगवाया था। जितेन्द्र और हंसराम साथ बैठकर शराब पार्टी भी करते थे।

7 दिन पहले मांगा था ड्रम

मकान मालकिन मिथलेश ने बताया कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी (सुनीता) पानी भरने के बहाने नीला ड्रम मांगकर ले गई थी। उसके ड्रम में लक्ष्मी ने पति की हत्या कर लाश को छिपा दिया। मिथलेश ने बताया कि उसे क्या पता था कि उसका ड्रम मर्डर के लिए इस्तेमाल होगा।

हंसराम से झगड़ा करती थी लक्ष्मी

थाना किशनगढ़बास में पहुंचे मृतक हंसराम के छोटे भाई गोविंदराम ने बताया कि उसकी भाभी लक्ष्मी (सुनीता) उसके भाई हंसराम से हमेशा झगड़ा करती रहती थी।

जितेंद्र के दो महिलाओं से रह चुके हैं संबंध

पुलिस के अनुसार जितेंद्र की पत्नी की मौत 13 वर्ष पूर्व करंट लगने के कारण हो गई थी। उसके बाद उसके अन्य और दो महिलाओं के साथ संबंध रह चुके हैं।

पोस्टमार्टम आज

पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजन किशनगढ़बास पहुंच गए हैं। मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही अधिकारी मामले का खुलासा करेंगे।

ये भी पढ़ें

नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के बाद एक और पति का हुआ मर्डर, लाश की ऐसी हालत देखकर कांप गई पुलिस… इसलिए मारा पत्नी ने
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 11:43 am

Published on:

19 Aug 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Murder: पत्नी के मरने के बाद महिलाओं से थे अवैध संबंध, प्रेमिका के पति के साथ करता था पार्टी, फिर उसी को दे दी दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.