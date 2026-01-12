Inspiration Story : जीवन में संघर्षों के बावजूद अलवर की संजू का इरादा है पक्का, अपने समुदाय में ला रही है बड़ा बदलाव

Inspiration Story : यह कहानी अलवर के गाड़िया लोहार समुदाय की बेटी संजू की है, जो न सिर्फ अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है, बल्कि अपने समुदाय के बच्चों को भी शिक्षा की राह पर अग्रसर कर रही है। संजू का मानना है कि जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती जब इरादे मजबूत हों। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में बीए सेकंड ईयर की छात्रा संजू ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शानदार अंक हासिल किए।