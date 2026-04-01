देशी गाय को मिल रहा संरक्षण, और जैविक खेती को बढ़ावा

अजमेर (Ajmer news). जिले में जैविक खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। इससे जहां कृषि के दौरान रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम हुई है, वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। किसान प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल खेती को महत्व दे रहे हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी के साथ-साथ किसानों की आय में भी सुधार हो रहा है।