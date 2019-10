Amazing : बेहद सुंदर दिखेगा नजारा जब एक हजार विद्यार्थी करेंगे ‘मैं भी गांधी’ का प्रदर्शन

अजमेर. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (150th Birth Anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi) के तहत बुधवार को दोपहर 3 बजे पटेल मैदान में भव्य समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में लगभग एक हजार से अधिक विद्यार्थी मैं ‘भी गांधी’ (Main Bhi Gandhi) का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम (cultural programme) का आयोजन भी होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा(Medical and Health Minister Dr. Raghu Sharma) होंगे।

समापन समारोह आयोजन की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को जिला कलक्टर (District Collector) विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में बताया गया कि समापन समारोह (closing ceremony) में लगभग एक हजार से अधिक बालक दांडी यात्रा ( dandi yatra) के रूप में मैं भी गांधी का प्रदर्शन करेंगे। वहीं विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 बालक-बालिकाएं अलग-अलग थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। समारोह में पुलिस बैंड एवं अन्य विद्यालयों के बैंड अपना प्रदर्शन देंगे तथा परेड में भाग लेंगे। समारोह में केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सावित्री उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा भजन प्रस्तुति भी दी जाएगी।

समारोह में अतिथियों द्वारा गांधी जी की चित्र प्रदर्शनी (Photo exhibition) का अवलोकन कर स्वतंत्राता सेनानियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस मौके पर गांधी दर्शन से संबंधित विभागों द्वारा झांकियों द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिसमें नगर निगम, एडीए, जिला परिषद ,उद्योग खादी तथा चिकित्सा विभाग भाग लेंगे।

समारोह में मुख्य वक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc) के पूर्व अध्यक्ष बी.एम.शर्मा होंगे। अध्यक्षता जिला दर्शन समिति के संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉ.श्रीगोपाल बाहेती करेंगे। समारोह में सभी को शपथ भी दिलाई जाएगी। समारोह की व्यवस्थाओं के लिए शिक्षा विभाग नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जिसके प्रभारी अधिकारी एडीएम कैलाशचंद लखारा तथा अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी उपखंड अधिकारी डॉ.अर्तिका शुक्ला होंगी। कलक्टर शर्मा ने आदेश जारी कर गांधी सप्ताह के समापन समारोह में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं समस्त शिक्षकों को उपस्थित होने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम कैलाश चंद शर्मा उपखंड अधिकारी अर्तिका शुक्ला,सहायक निदेशक शिक्षा अजय गुप्ता सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

