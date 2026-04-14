14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’-एक लाख की ठगी के दो आरोपी आगरा से गिरफ्तार

Operation Mule Hunter-साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, अलवर गेट थाना पुलिस की कार्रवाई, सेवानिवृत्त बुजुर्ग को बनाया था ठगी का शिकार, पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Manish Singh

Apr 14, 2026

ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ - साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, अलवर गेट थाना पुलिस की कार्रवाई, सेवानिवृत्त बुजुर्ग को बनाया था ठगी का शिकार, पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ

साइबर ठगी के आरोप में अलवर गेट थाना पुलिस की गिरफ्त में आए संजू कुशवाह और विमल कुमार जाटव। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). अलवरगेट थाना पुलिस ने ‘ऑपरेशन म्यूल हंटर’ में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश आगरा से दो साइबर ठगों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी फर्जी ट्रांजेक्शन मैसेज भेजकर सेवानिवृत्त बुजुर्ग को एक लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया था।

थानाप्रभारी नरेन्द्र सिंह जाखड़ ने बताया कि फरवरी माह में बिहारीगंज निवासी 54 वर्षीय रामगोपाल शर्मा के साथ साइबर ठगी के मामले में थाने की टीम ने लगातार मोबाइल व बैंक खातों की जांच के बाद यूपी आगरा शाहगंज खवासपुरा खैरिया मोड निवासी संजू कुशवाह(22) और शाहगंज नरीपुरा शिवनगर निवासी विमलकुमार जाटव(26) को आगरा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेशकर एक दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी पहले पीड़ित को फोन कर भरोसे में लेते थे। फिर फर्जी मैसेज भेजकर पैसे आने का भ्रम पैदा करते है। इसके बाद ‘गलती से पैसे भेज दिए’ या ‘अस्पताल में जमा करवाने’ का बहाना बनाकर रकम वापस अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे।

‘म्यूल अकाउंट’ से रचते थे ठगी का जाल

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी भोले-भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें अपने कब्जे में ले लेते थे। खाता खुलवाते समय अपने मोबाइल नंबर लिंक कर लेते है। इसके बाद में इन खातों को अन्य आरोपियों को बेच देते है। इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर करते है। मुख्य आरोपी संजू ने ऐसा ही एक खाता 5 हजार रुपए में विमल कुमार को बेच दिया, जिसका उपयोग ठगी में किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 03:03 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’-एक लाख की ठगी के दो आरोपी आगरा से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुष्कर्म का आरोपी रेजीडेंट डॉक्टर व ई-मित्र संचालक गिरफ्तार

दुष्कर्म का आरोपी रेजीडेंट डॉक्टर व ई-मित्र संचालक गिरफ्तार
अजमेर

राजस्थान पुलिस दिवस: सेवा, साहस और समर्पण को मिलेगा सम्मान

राजस्थान पुलिस दिवस: सेवा, साहस और समर्पण को मिलेगा सम्मान
अजमेर

धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट का संकेत या बड़ा ‘खतरा’

धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट का संकेत या बड़ा ‘खतरा’
अजमेर

शर्मनाक : सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी पर दस साल से देहशोषण का आरोप

सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी पर दस साल से देहशोषण का आरोप
अजमेर

गिरवी सोना छुड़ाने के नाम पर 16 लाख की ठगी, महिला समेत सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा

गिरवी सोना छुड़ाने के नाम पर 16 लाख की ठगी, महिला समेत सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.