ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’-एक लाख की ठगी के दो आरोपी आगरा से गिरफ्तार

थानाप्रभारी नरेन्द्र सिंह जाखड़ ने बताया कि फरवरी माह में बिहारीगंज निवासी 54 वर्षीय रामगोपाल शर्मा के साथ साइबर ठगी के मामले में थाने की टीम ने लगातार मोबाइल व बैंक खातों की जांच के बाद यूपी आगरा शाहगंज खवासपुरा खैरिया मोड निवासी संजू कुशवाह(22) और शाहगंज नरीपुरा शिवनगर निवासी विमलकुमार जाटव(26) को आगरा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेशकर एक दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी पहले पीड़ित को फोन कर भरोसे में लेते थे। फिर फर्जी मैसेज भेजकर पैसे आने का भ्रम पैदा करते है। इसके बाद ‘गलती से पैसे भेज दिए’ या ‘अस्पताल में जमा करवाने’ का बहाना बनाकर रकम वापस अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे।