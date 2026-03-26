जीवन में शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास भी आवश्यक : देवनानी

संयोजक डॉ. सरोज लखावत, सह-संयोजक डॉ. ललित दुसाद ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर अदिति पंवार को भाव्या मोटवानी मेमोरियल ट्रॉफी और जानकी देवी ट्रस्ट ने सम्मानित किया। एम. डी. मोटवानी मेमोरियल ट्रॉफी हर्ष शर्मा को दी गई। एकल नृत्य में वृशुति जांगिड़, सुहानी जोशी, युगल नृत्य में सुहानी और समीक्षा, मोनिशा और चारवी विजेता रहे। संयोजन डॉ. शिखा अग्रवाल, शालिनी वालिया ने किया।