26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

जीवन में शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास भी आवश्यक : देवनानी

तरंगिनी में नृत्य और फैशन शो का आयोजन, विजेताओं को मिले पुरस्कार

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

dinesh sharma

image

दिनेश कुमार शर्मा

Mar 26, 2026

ajmer

इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या के तत्वावधान में तरंगिनी 2026 में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते विद्यार्थी।

अजमेर (Ajmer news). इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या के तत्वावधान में बुधवार को तरंगिनी 2026 एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न शैक्षिक, सह शैक्षिक गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

नवाचार का लाभ उठाना चाहिए

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में अधिकाधिक भाग लेना चाहिए। शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से जीवन में अनुशासन, सहयोग, टीम वर्क और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है। विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में बदलाव और नवाचार का लाभ उठाना चाहिए।

लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए

विशिष्ट अतिथि, एबीआरएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। युवा शक्ति देश का भविष्य है। ऐसे आयोजन उनके आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता को नई दिशा देते हैं। प्राचार्य डॉ. रेखा मेहरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एकता द स्पिरिट ऑफ इंडिया

आना जैमन, समग्र वैद्य, युक्ता माथुर, निमिषा,, विधि, प्रांजलि, अनुश्का चौधरी ने युगल नृत्य, तुलसीराम मीणा, तुषिता महाजन, हर्षिता भाटी, गुनगुन ने एकल नृत्य पेश किया। फनकार ग्रुप ने बैंड की प्रस्तुति दी। फैशन वॉक में महाभारत, हसलर्स, नारी शक्ति, एलेगेंस विद पावर, एकता द स्पिरिट ऑफ इंडिया थीम को प्रदर्शित किया गया।

शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित

संयोजक डॉ. सरोज लखावत, सह-संयोजक डॉ. ललित दुसाद ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर अदिति पंवार को भाव्या मोटवानी मेमोरियल ट्रॉफी और जानकी देवी ट्रस्ट ने सम्मानित किया। एम. डी. मोटवानी मेमोरियल ट्रॉफी हर्ष शर्मा को दी गई। एकल नृत्य में वृशुति जांगिड़, सुहानी जोशी, युगल नृत्य में सुहानी और समीक्षा, मोनिशा और चारवी विजेता रहे। संयोजन डॉ. शिखा अग्रवाल, शालिनी वालिया ने किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 01:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / जीवन में शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास भी आवश्यक : देवनानी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये कैसा उष्ट्र संरक्षण… प्रोत्साहन राशि दोगुनी, फिर भी आबादी में अपेक्षित वृद्धि नहीं

ajmer
अजमेर

अंधेरे को ताकत बना दृष्टिबाधितों के जीवन में फैलाया ‘उजियारा’

Ajmer
अजमेर

तेजाब हमले में मासूम की रोशनी छीनने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

तेजाब हमले में मासूम की रोशनी छीनने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
अजमेर

RBSE 12th Result 2026: 12वीं के परिणाम की तैयारी में जुटा राजस्थान बोर्ड, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026 Date
अजमेर

RPSC पेपर लीक: पौने 3 साल, करोड़ों का खेल और सरकारी बंगले से साजिश; फिर भी क्यों नहीं हुई बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी?

RPSC Paper Leak Why Suspended Member Babulal Katara Still Not Dismissed After Nearly 3 Years
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.