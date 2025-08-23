Photos: अजमेर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, घरों-मकानों में घुसा, भीगते हुए स्कूल पहुंचे बच्चे, IMD ने दी ये चेतावनी

सुबह 5 बजे से बरसात का दौर शुरू हुआ जो 11 बजे तक चला। केसरगंज, रामगंज, नसीराबाद रोड, स्टेशन रोड, वैशाली नगर, शास्त्री नगर, पंचशील, कोटड़ा, लोहागल, जयपुर रोड, फायसागर हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, आदर्श नगर, धौलाभाटा, मेयो लिंक रोड, गुलाबबाड़ी, मदार सहित आसपास के इलाकों में तेज बरसात हुई।