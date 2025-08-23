राजस्थान के इन 2 जिलों में अत्यंत भारी बारिश! IMD ने रेड अलर्ट किया जारी, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश से बाढ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। निचले इलाके में नदियों व नालों में उफान पर है। कोटा व सवाई माधोपुर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सबसे अधिक बारिश सवाईमाधोपुर तहसील में 254 (10 इंच) एमएम दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा दीगोद में आमजन को राहत देने के लिए सेना तैनात की गई है।