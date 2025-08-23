राजस्थान के इन 2 जिलों में अत्यंत भारी बारिश! IMD ने रेड अलर्ट किया जारी, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश से बाढ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। निचले इलाके में नदियों व नालों में उफान पर है। कोटा व सवाई माधोपुर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सबसे अधिक बारिश सवाईमाधोपुर तहसील में 254 (10 इंच) एमएम दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा दीगोद में आमजन को राहत देने के लिए सेना तैनात की गई है।
वहीं, मौसम विभाग ने शनिवार का भी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के चित्तौडगढ़़ व भीलवाड़ा जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। इन इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर व पाली जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई है।
प्रदेश में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने 23 और 24 अगस्त को जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर अवकाश के आदेश जारी किए है।
इधर, जिला प्रशासन ने सवाई माधोपुर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते 23 अगस्त की कक्षा 1 से 12 के छात्रों की छुट्टी घोषित की है। साथ ही कोटा में कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कक्षा 1 से 12 के छात्रों की 23 अगस्त की छुट्टी घोषित की है।