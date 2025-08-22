Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain Alert : राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान

श्रावण के बाद भाद्रपद मास के दौरान एक पखवाड़े बाद राजस्थान में मानसून पूरी रफ्तार में है। जयपुर सहित अन्य जिलों में शुक्रवार को मेघ पूरी तरह से मेहरबान रहे।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 22, 2025

फोटो पत्रिका

जयपुर। श्रावण के बाद भाद्रपद मास के दौरान एक पखवाड़े बाद राजस्थान में मानसून पूरी रफ्तार में है। जयपुर सहित अन्य जिलों में शुक्रवार को मेघ पूरी तरह से मेहरबान रहे। इससे आमजन को गर्मी और उमस से पूरी तरह राहत मिली। तापमान में भी चार से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में अधिकांश जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सवाईमाधोपुर तहसील में 254 (10 इंच) एमएम दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा दीगोद में आमजन को राहत देने के लिए सेना तैनात की गई है।

सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई। बारिश के चलते सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और बारां में शनिवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले में टूटा बारिश का कहर, 10 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, स्कूलों में छुट्टी
सवाई माधोपुर
rain in sawai madhopur

भारी बारिश का अलर्ट

वर्तमान समय में पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी तीन-चार दिनों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश जारी रहने तथा शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषकर खुले क्षेत्रों, खेतों और जलभराव वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी गई है।

शनिवार को इन जिलों में अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और बाड़मेर में भारी बारिश होने की संभावना है।

कहां कितनी बारिश दर्ज

बीते 24 घंटे में जयपुर मौसक केंद्र के मुताबिक जयपुर में एक इंच, जिला कलेक्ट्रेट के मुताबिक 20 एमएम, भीलवाड़ा में 33, वनस्थली में 22.2, कोटा में 127.1, डबोक में 74.7, पाली में 104, जोधपुर में 29, फलौदी में 22.4, बीकानेर में 4.2, डूंगरपुर में 13.5, जालौर में 41.5, प्रतापगढ़ में 13.5, दौसा में 11 एमएम बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

कोटा-बूंदी में कई जगह बाढ़ के हालात, सेना ने संभाला मोर्चा, नैनवां में 13 इंच से ज्यादा बारिश
कोटा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 09:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert : राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.