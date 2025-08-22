Heavy Rain Alert : राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान

जयपुर। श्रावण के बाद भाद्रपद मास के दौरान एक पखवाड़े बाद राजस्थान में मानसून पूरी रफ्तार में है। जयपुर सहित अन्य जिलों में शुक्रवार को मेघ पूरी तरह से मेहरबान रहे। इससे आमजन को गर्मी और उमस से पूरी तरह राहत मिली। तापमान में भी चार से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में अधिकांश जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सवाईमाधोपुर तहसील में 254 (10 इंच) एमएम दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा दीगोद में आमजन को राहत देने के लिए सेना तैनात की गई है।
सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई। बारिश के चलते सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और बारां में शनिवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है।
वर्तमान समय में पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।
दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी तीन-चार दिनों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश जारी रहने तथा शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषकर खुले क्षेत्रों, खेतों और जलभराव वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी गई है।
मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और बाड़मेर में भारी बारिश होने की संभावना है।
बीते 24 घंटे में जयपुर मौसक केंद्र के मुताबिक जयपुर में एक इंच, जिला कलेक्ट्रेट के मुताबिक 20 एमएम, भीलवाड़ा में 33, वनस्थली में 22.2, कोटा में 127.1, डबोक में 74.7, पाली में 104, जोधपुर में 29, फलौदी में 22.4, बीकानेर में 4.2, डूंगरपुर में 13.5, जालौर में 41.5, प्रतापगढ़ में 13.5, दौसा में 11 एमएम बारिश दर्ज की गई।