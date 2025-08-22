Heavy Rain Alert : राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सावधान

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में अधिकांश जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सवाईमाधोपुर तहसील में 254 (10 इंच) एमएम दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा दीगोद में आमजन को राहत देने के लिए सेना तैनात की गई है।