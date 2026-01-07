पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: दमकते चेहरे पर कालिख

स्वच्छता रैंकिंग में पिछले कई वर्षों से देशभर में सिरमौर रहने वाले इंदौर शहर के दमकते चेहरे पर नेताओं और अफसरों ने एक दिन में कालिख पोत दी। नैतिकता के नाम पर मंत्री के इस्तीफा देने वाले उदाहरणों को हंसी में उड़ा दिया जाता है। हां, सरकार दूसरी पार्टी की हो तो पूर्व मंत्री को जेल भेजने पर भी कोई नहीं हिचक नहीं होती। राजस्थान का जनजीवन मिशन घोटाला इसका प्रमाण है। फर्क यह है कि वहां सरकार बदलते ही घोटालों की जांच हो गई। इंदौर में घोटाला अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। सामने सिर्फ यह बात आई है कि पेयजल लाइनों की मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए ‘टेंडर’ को महीनों तक दबाकर रखा गया था। क्यों, इसका जवाब सब जानते हैं। लोगों की मौतें भी "लालच" के सामने छोटी पड़ती हैं।