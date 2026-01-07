Jaipur News: पांच बकरों की बलि दो, 25 किलो सोना और 15 किलो चांदी मिलेगी…सच जानकर उड़ जाएंगे होश!

Ai Photo
गुलाबी नगरी के झोटवाड़ा इलाके में तंत्र-मंत्र और जमीन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर एक शातिर ठग द्वारा 21 लाख रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल बलि और पूजा के नाम पर पैसे लिए, बल्कि पीड़ित को सम्मोहित कर उसे कर्जदार बना दिया। ठगी का शिकार हुए निवारू रोड निवासी हिम्मत सिंह चौहान ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
पीड़ित हिम्मत सिंह ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उसकी मुलाकात शक्ति सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। शक्ति सिंह ने खुद को तंत्र विद्या का ज्ञाता बताया और दावा किया कि वह जमीन के नीचे दबे धन को देख सकता है। उसने विश्वास जीतने के लिए कहा कि उसने कोलवा गांव में भी सात बकरों की बलि देकर गड़ा धन ढूंढा था। आरोपी ने हिम्मत सिंह को लालच दिया कि वह उनके खेत में छिपा सोना-चांदी निकलवाकर उन्हें करोड़पति बना देगा।
जून 2024 में आरोपी ने तंत्र विद्या की सामग्री के लिए 50 हजार रुपए और 5 बकरों की बलि के नाम पर 75 हजार रुपए लिए। इसके बाद वह पीड़ित को उसके गांव ले गया और दावा किया कि खेत में 20-25 किलो सोना और 15 किलो चांदी दबी है। आरोपी ने कहा कि इसे निकालने के लिए माताजी की विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें 25 लाख रुपए का खर्च आएगा।
हिम्मत सिंह के अनुसार जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो कथित तांत्रिक ने उन्हें अपनी तंत्र विद्या से सम्मोहित कर लिया। सम्मोहन के प्रभाव में आकर पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर 20 लाख रुपए आरोपी को सौंप दिए। आरोपी ने झांसा दिया कि पूजा की विशेष सामग्री का पार्सल बाहर से आता हैए जिसमें समय लगता है।
रुपए लेने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। काफी तलाश के बाद जब वह मिला, तो फिर से गुरुजी होने का ढोंग कर टालमटोल करने लगा। संदेह होने पर जब हिम्मत सिंह ने पड़ताल की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जिसे वह शक्ति सिंह समझ रहे थे, वह असल में किशनगढ़ रेनवाल का हिस्ट्रीशीटर रोशन बावरिया निकला।
पुलिस जांच में पता चला कि रोशन और उसका पूरा परिवार इसी तरह तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करता है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही अलग-अलग थानों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह हमेशा अपने साथ गाड़ियों में हथियार रखता है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।
