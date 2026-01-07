Jaipur News: पांच बकरों की बलि दो, 25 किलो सोना और 15 किलो चांदी मिलेगी…सच जानकर उड़ जाएंगे होश!

पीड़ित हिम्मत सिंह ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उसकी मुलाकात शक्ति सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। शक्ति सिंह ने खुद को तंत्र विद्या का ज्ञाता बताया और दावा किया कि वह जमीन के नीचे दबे धन को देख सकता है। उसने विश्वास जीतने के लिए कहा कि उसने कोलवा गांव में भी सात बकरों की बलि देकर गड़ा धन ढूंढा था। आरोपी ने हिम्मत सिंह को लालच दिया कि वह उनके खेत में छिपा सोना-चांदी निकलवाकर उन्हें करोड़पति बना देगा।