7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur News: पांच बकरों की बलि दो, 25 किलो सोना और 15 किलो चांदी मिलेगी…सच जानकर उड़ जाएंगे होश!

Jaipur Fraud News: इसके बाद वह पीड़ित को उसके गांव ले गया और दावा किया कि खेत में 20-25 किलो सोना और 15 किलो चांदी दबी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Jan 07, 2026

Ai Photo

गुलाबी नगरी के झोटवाड़ा इलाके में तंत्र-मंत्र और जमीन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर एक शातिर ठग द्वारा 21 लाख रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल बलि और पूजा के नाम पर पैसे लिए, बल्कि पीड़ित को सम्मोहित कर उसे कर्जदार बना दिया। ठगी का शिकार हुए निवारू रोड निवासी हिम्मत सिंह चौहान ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

ऐसे बुना ठगी का जाल

पीड़ित हिम्मत सिंह ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उसकी मुलाकात शक्ति सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। शक्ति सिंह ने खुद को तंत्र विद्या का ज्ञाता बताया और दावा किया कि वह जमीन के नीचे दबे धन को देख सकता है। उसने विश्वास जीतने के लिए कहा कि उसने कोलवा गांव में भी सात बकरों की बलि देकर गड़ा धन ढूंढा था। आरोपी ने हिम्मत सिंह को लालच दिया कि वह उनके खेत में छिपा सोना-चांदी निकलवाकर उन्हें करोड़पति बना देगा।

बलि और पूजा सामग्री के नाम पर वसूली

जून 2024 में आरोपी ने तंत्र विद्या की सामग्री के लिए 50 हजार रुपए और 5 बकरों की बलि के नाम पर 75 हजार रुपए लिए। इसके बाद वह पीड़ित को उसके गांव ले गया और दावा किया कि खेत में 20-25 किलो सोना और 15 किलो चांदी दबी है। आरोपी ने कहा कि इसे निकालने के लिए माताजी की विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें 25 लाख रुपए का खर्च आएगा।

सम्मोहन का शिकार बना पीड़ित

हिम्मत सिंह के अनुसार जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो कथित तांत्रिक ने उन्हें अपनी तंत्र विद्या से सम्मोहित कर लिया। सम्मोहन के प्रभाव में आकर पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर 20 लाख रुपए आरोपी को सौंप दिए। आरोपी ने झांसा दिया कि पूजा की विशेष सामग्री का पार्सल बाहर से आता हैए जिसमें समय लगता है।

शक्ति सिंह नहीं, हिस्ट्रीशीटर रोशन बावरिया निकला ठग

रुपए लेने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। काफी तलाश के बाद जब वह मिला, तो फिर से गुरुजी होने का ढोंग कर टालमटोल करने लगा। संदेह होने पर जब हिम्मत सिंह ने पड़ताल की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जिसे वह शक्ति सिंह समझ रहे थे, वह असल में किशनगढ़ रेनवाल का हिस्ट्रीशीटर रोशन बावरिया निकला।

पुलिस जांच में पता चला कि रोशन और उसका पूरा परिवार इसी तरह तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करता है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही अलग-अलग थानों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह हमेशा अपने साथ गाड़ियों में हथियार रखता है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, इंटरनेट फिर बंद
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: पांच बकरों की बलि दो, 25 किलो सोना और 15 किलो चांदी मिलेगी…सच जानकर उड़ जाएंगे होश!

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेना दिवस: बिना आईडी कार्ड नहीं मिलेगी परेड स्थल पर एंट्री, ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, पार्किंग पास भी मिलेगा, कैमरा-ड्रोन ले जाने पर प्रतिबंध,यूं जाने पूरा प्लान

Know Your Army
जयपुर

जयपुर में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक, इस पूरे सप्ताह ऐसा रहेगा मौसम, बारिश की संभावना, देखें तस्वीरें…

जयपुर

Jaipur: वाघा बॉर्डर से इस तोप से दागा एक गोला लाहौर में मचा देगा तबाही, जानें जयपुर की जयबाण तोप का इतिहास

जयगढ़ किले में रखी ऐतिहासिक जयबाण तोप, पत्रिका फोटो
जयपुर

वोकल फॉर लोकल : देश की व्यापार व उद्योग नीतियों पर होगी चर्चा, सम्मेलन में जुटेंगे देश भर के व्यापारी

जयपुर

MPLADS: भाजपा सांसदों ने भी दूसरे राज्यों में दिया सांसद निधि का पैसा, इन 4 राज्यसभा सांसदों के नाम आए सामने

BJP New
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.