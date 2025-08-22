कोटा-बूंदी में कई जगह बाढ़ के हालात, सेना ने संभाला मोर्चा, नैनवां में 13 इंच से ज्यादा बारिश

बारां जिले में कई हिस्सों सहित शहर में तडकें से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक जारी रहा। तेज हवा के साथ हुई तूफानी बारिश कहर बनकर टूटी। शहर में दोपहर 2 बजे तक 5 इंच बरसात दर्ज की गई। बारिश का पानी फॉरेस्ट नाले में आने के कारण शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। नाकोड़ा कॉलोनी के रास्ते नाले बन गए, इस पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। नाले का पानी ओवरफ्लो होने से प्रताप चौक, स्टेशन रोड पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया।