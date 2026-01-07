केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम भजनलाल, जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड और अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर को लेकर हुई चर्चा

जयपुर से अमृतसर और जामनगर तक प्रस्तावित कॉरिडोर राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास की दृष्टि से बेहद अहम है। कॉरिडोर के जरिए उत्तर भारत को पश्चिमी तट और औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने में मदद मिलेगी। कॉरिडोर तैयार होने के बाद सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा।