जयपुर

केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम भजनलाल, जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड और अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर को लेकर हुई चर्चा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 07, 2026

CM-Bhajanlal-and-Union-Minister-Nitin-Gadkari

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम भजनलाल की मुलाकात।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और जयपुर से अमृतसर व जामनगर कॉरिडोर को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और जयपुर से अमृतसर व जामनगर कॉरिडोर के क्रियान्वयन पर गहन चर्चा की। साथ ही राजस्थान में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में भी विस्तृत समीक्षा की।

भिवाड़ी में जल भराव की समस्या पर भी चर्चा

इस दौरान भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में बताया गया कि जल भराव की समस्या के समाधान के दृष्टिगत सीईटीपी का निर्माण हो चुका है। वहीं, शीघ्र एसटीपी का निर्माण भी किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय भूपेंद्र यादव, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से यमुना जल समझौते पर चर्चा

इधर, सीएम भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान यमुना जल समझौते के अंतर्गत जल प्रबंधन और अग्रिम कार्य योजना, पेयजल सहित विभिन्न परियोजनाओं पर सार्थक चर्चा हुई।

अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर

जयपुर से अमृतसर और जामनगर तक प्रस्तावित कॉरिडोर राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास की दृष्टि से बेहद अहम है। कॉरिडोर के जरिए उत्तर भारत को पश्चिमी तट और औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने में मदद मिलेगी। कॉरिडोर तैयार होने के बाद सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा।

जयपुर में उत्तरी रिंग रोड: राजधानी जयपुर में 99.35 किमी लंबा उत्तरी रिंग रोड बनेगा, जो करीब शहर के आसपास के 150 गांवों से होकर गुजरेगा। यह रिंग रोड अजमेर रोड पर छितरोली से शुरू होकर आगरा रोड पर बस्सी तक निकलेगा। नया रिंग रोड बनने के बाद वाहनों की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे रहेगी।

खबर शेयर करें:

07 Jan 2026 10:44 am

