Rajasthan Accident News : पुष्कर घाटी में सवारियों से भरी बेकाबू बस पलटी- 2 की मौत, मातम में बदली ‘मायरे’ की खुशियां

राजस्थान के अजमेर जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। पुष्कर की घुमावदार और खतरनाक घाटी में रविवार को एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में एक ही समाज-परिवार के कई लोग सवार थे, जो पीसांगन क्षेत्र के एक गांव में 'मायरा' (भात) लेकर जा रहे थे। इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद अस्पताल में मचे कोहराम और परिजनों के रुदन ने हर किसी की आंखें नम कर दीं।