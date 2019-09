Pushkar : पितृ पक्ष में तीर्थराज पुष्कर में विदेशी पर्यटक भी कर रहे हरे रामा हरे कृष्णा

पुष्कर . तीर्थराज पुष्कर(pushkar) , पुष्कर सरोवर के घाटों पर इन दोनों अध्यात्म का सैलाब उमड़ने लगा है एक ओर जहां पितृ पक्ष(pitra paksh) होने के कारण श्रद्धालु पिंडदान(pinddaan)(The offering of libations of water to the gods) कर पितरों को प्रसन्न करने लगे हैं वही देसी के साथ विदेशी पर्यटक(Foreign tourists) भी घाट पर बैठकर राधा कृष्ण का संकीर्तन (kirtan)कर मगन देखे जा रहे हैं । ऐसा ही नजारा आज रविवार को प्रातः पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर देखने को मिला काफी संख्या में हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन मंडल से जुड़े विदेशी पर्यटक राधा कृष्ण के संकीर्तन पर लंबे समय तक झूमते रहे ।

कभी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो तो कभी राधा राधा कृष्णा कृष्णा का संकीर्तन करते हुए पर्यटक मगन दिखे मृदंग की ताल एवं हारमोनियम पर भी विदेशी पर्यटक ही हिंदी भाषा में सुर से सुर मिला कर भगवान राधा कृष्ण का तन्मयता के साथ संकीर्तन कर रहे थे।

सात समंदर पार से आए विदेशी पर्यटकों का हिंदू संस्कृति (Hindu culture) से कोई लेना-देना नहीं है नहीं वह इस संस्कृति से पूरी तरह जानकार है लेकिन ब्रह्मा के पवित्र पुष्कर की आध्यात्मिक पवित्रता (Spiritual purity) एवं वातावरण का इन विदेशी पर्यटकों पर भी प्रभाव दिखने लगा है यही कारण है कि मंत्रों से अनजान विदेशी पर्यटक पुष्कर सरोवर (Pushkar Sarovar)की पूजा अर्चना करते हैं वही सात समंदर से पाए अंग्रेजी भाषा के जानकार विदेशी पर्यटक भगवान राधा कृष्ण का संकीर्तन करने लगे हैं ।

