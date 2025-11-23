Rajasthan Accident: जयपुर लौटते समय हाईवे पर गोवंश से टकराई कार, वित्त आयोग अध्यक्ष बाल-बाल बचे

अजमेर। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की कार शनिवार रात पीपलाज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कार के सामने अचानक गोवंश के आने से हुआ। हादसे में अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बाल-बाल बच गए। वे दूसरी कार से जयपुर के लिए रवाना हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।