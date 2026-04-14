Rajasthan Crime-धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट का संकेत या बड़ा ‘खतरा’

प्रदेश में 10 मार्च 2026 को10 से अधिक शहर अजमेर सहित जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, बीकानेर, चूरू, दौसा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में पासपोर्ट कार्यालय व डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इससे पहले जनवरी-फरवरी में अजमेर में कलक्ट्रेट, दरगाह व सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं थी। जिसमें ई-मेल के जरिए एक ही पैटर्न पर धमकियां भेजी गईं। हालांकि जांच में अब तक तमाम धमकियां फर्जी निकली।अजमेर की तरह जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट. श्रीगंगानगर के जिला एवं सत्र न्यायालय और अब 13 अप्रेल को जयपुर विधानसभा, हाईकोर्ट व अन्य जिलों के सेशन कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खास बात यह है कि दिसम्बर 2025 में भी जयपुर, अजमेर में इसी तरह की 15-20 धमकियां मिल चुकी हैं, जो एक रिपीट पैटर्न की ओर इशारा करती हैं।