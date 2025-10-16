RAS 2023: परमेश्वर चौधरी का पहले SI भर्ती में चयन, लेकिन लोग करते थे शक; अब RAS में हासिल की तीसरी रैंक

परमेश्वर अकेले नहीं हैं, जिन्होंने SI भर्ती-2021 के विवादों के बाद अपनी काबिलियत साबित की। RAS-2023 में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनका चयन पहले SI भर्ती में हुआ था। इनमें रिछपाल गोदारा (12वीं रैंक), दीपक शेखावत (226वीं रैंक), राजीब दाबीर (227वीं रैंक), मनीष मीणा (306वीं रैंक), रजनीश गुर्जर (404वीं रैंक) और उमा व्यास (1397वीं रैंक) शामिल हैं। इन सभी ने न केवल SI भर्ती, बल्कि EO/RO परीक्षा में भी सफलता हासिल की थी। इन अभ्यर्थियों ने चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपनी मेहनत से यह साबित कर दिखाया कि वे किसी भी विवाद से बड़े हैं।