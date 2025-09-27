RPSC EXAM: सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 28 से होगी शुरु

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 की शुरुआत रविवार से होगी। परीक्षा 30 सितम्बर तक कराई जाएगी।
सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में करीब 58 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा में ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को केंद्रों पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। इसमें फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट होने पर मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।
यों चलेगी परीक्षा
28 सितम्बर : सुबह 10 से 12 बजे सामान्य ज्ञान-सामान्य विज्ञान, दोपहर 3 से 5 बजे सिविल इंजीनियरिंग
29 सितम्बर : सुबह 10 से 12 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोपहर 3 से 5 बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग
30 सितम्बर : सुबह 10 से 12 बजे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
97 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के तहत अस्थाई रूप से सफल सामान्य संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों की सूची जारी की है।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रथम और द्वितीय पेपर की परीक्षा बीते साल 15 सितम्बर और तृतीय की परीक्षा 8 सितम्बर को हुई थी। इसमें 97 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की 3 जुलाई की सिविल रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश की पालना में जारी किया गया है अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में भरकर आवश्यक प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी के साथ 9 अक्टूबर तक जमा कराने होंगे।
साक्षात्कार के लिए 4 अभ्यर्थी सफल घोषित
आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आयोजित सहायक आचार्य- यूरो ऑन्कोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इनमें 4 अभ्यर्थियों को पात्रता की शर्त पर साक्षात्कार के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। विस्तृत आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरकर सभी आवश्यक शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति और अन्य प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी के साथ 9 अक्टूबर तक जमा कराना होगा।
शिक्षा विभाग की डीपीसी, 12 हजार 193 पदों पर हुई पदोन्नति
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की डीपीसी की बैठक हुई। सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में 12 हजार 193 पदों पर पदोन्नति की अनुशंषा की गई। नियमित डीपीसी के तहत 11 हजार 959 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उप प्राचार्य के पदों का है चयन वर्ष 2023-24 के 8,167 और 2024-25 के 3,719 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंषा की गई है। इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें उपनिदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025-26 चयन वर्ष के अंतर्गत पदोन्नति की अनुशंषा की गई।