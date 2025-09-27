RPSC EXAM: सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 28 से होगी शुरु

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की डीपीसी की बैठक हुई। सदस्य प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में 12 हजार 193 पदों पर पदोन्नति की अनुशंषा की गई। नियमित डीपीसी के तहत 11 हजार 959 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उप प्राचार्य के पदों का है चयन वर्ष 2023-24 के 8,167 और 2024-25 के 3,719 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंषा की गई है। इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें उपनिदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025-26 चयन वर्ष के अंतर्गत पदोन्नति की अनुशंषा की गई।



रिव्यू डीपीसी के तहत 234 पदों पर पदोन्नति प्रकरणों पर चर्चा की गई। इनमें प्राध्यापक (इतिहास) में सर्वाधिक 52 पद, प्राध्यापक (हिन्दी) में 44 पद और प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) में 37 पद एवं अन्य विषयों के प्राध्यापक पदों में रसायन के 15, अंग्रेजी के 14, भूगोल के 9, संस्कृत के 9, गणित के 7, जीव विज्ञान के 6, भौतिकी के 4, समाजशास्त्र के 3, वाणिज्य के 3 और उर्दू के 2 पद शामिल हैं।

इसी तरह उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य के 1, प्रधानाचार्य के 1 पद एवं प्राध्यापक के 14 और प्रधानाचार्य के 12 छाया पदों पर भी पदोन्नति की अनुशंषा की गई। बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग मनीष गोयल, कार्मिक विभाग प्रतिनिधि सिराज अली जैदी एवं जिला शिक्षा अधिकारी सोनिया शर्मा और अन्य मौजूद रहे।


