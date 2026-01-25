25 जनवरी 2026,

रविवार

अजमेर

राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: फरवरी से जुलाई के बीच 12,143 पदों पर परीक्षा, देखें पूरा शेड्यूल

RPSC Exam Alert: राजस्थान में फरवरी से जुलाई 2026 के बीच 12,143 पदों के लिए बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। पूरी जानकारी और परीक्षा कैलेंडर के लिए अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को रफ्तार दें।

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jan 25, 2026

(Image: Freepik)

RPSC Exam Calendar 2026 : अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए फरवरी से जुलाई खास रहेंगे। चार माह की अवधि में आयोग 12 हजार 143 पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक एवं कोच और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसी बड़ी परीक्षा शामिल हैं। इनके लिए सर्वाधिक केंद्र और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।

आयोग जनवरी से नवम्बर तक 13 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसम्बर में जारी कर चुका है। इसके तहत डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर भर्ती परीक्षा हो चुकी है। अब फरवरी से जुलाई तक अहम परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कैलेंडर में 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।

यह परीक्षाएं सबसे अहम

कनिष्ठ रसायनज्ञ परीक्षा (पीएचइडी) (13 पद)- 1 फरवरी
सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) परीक्षा (9 पद)- 1 फरवरी

सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती मुख्य परीक्षा (कार्मिक विभाग)- 15 से 18 मार्च
सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (गृह विभाग) (1015 पद) परीक्षा- 5 अप्रेल

पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन) (1100 पद)- 19 अप्रेल
सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) (281 पद)- 19 अप्रेल

प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच (मा.शिक्षा) (3225 पद)- 31 मई से 16 जून
वरिष्ठ अध्यापक (मा. शिक्षा) (6500 पद)- 12 से 18 जुलाई

अन्य पदों की परीक्षाएं

कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए) परीक्षा (12 पद)- 26-27 जुलाई
सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) परीक्षा (113 पद)- 30 अगस्त

निरीक्षक फैक्टरी बॉयलर्स (कारखाना-बाॅयलर्स) परीक्षा (13)- 20 सितम्बर
सहायक निदेशक एवं वरि. वैज्ञानिक अधिकारी (विधि विज्ञान) (28 पद)- 13 से 16 अक्टूबर

संरक्षण अधिकारी (महिला-बाल विकास)परीक्षा (12 पद)- 15 नवम्बर
(तिथियां आयोग के अनुसार)

जरूरत होगी इन संसाधनों की

500 से 800 ज्यादा परीक्षा केंद्र
1 हजार वीडियोग्राफर, सीसीटीवी
3 हजार से ज्यादा शिक्षक-कर्मचारी
3 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी
500 से ज्यादा वाहन और अन्य साधन

25 Jan 2026 02:25 pm

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

