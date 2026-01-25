राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: फरवरी से जुलाई के बीच 12,143 पदों पर परीक्षा, देखें पूरा शेड्यूल

आयोग जनवरी से नवम्बर तक 13 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसम्बर में जारी कर चुका है। इसके तहत डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर भर्ती परीक्षा हो चुकी है। अब फरवरी से जुलाई तक अहम परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कैलेंडर में 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।